CĐV Thái Lan bùng nổ tranh cãi sau chiến thắng Việt Nam

Tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến

Trong trận đấu tối 29/9 tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan có lợi thế sau khi ghi bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục duy trì thế trận chủ động, đội bóng của HLV Anthony Hudson chủ động lùi sâu trong hiệp hai. Phần lớn đội hình Thái Lan thường xuyên tập trung ở phần sân nhà, tạo nên thế trận phòng ngự với số đông.

Cách tiếp cận này khiến Việt Nam có nhiều thời điểm kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Thái Lan chủ yếu tập trung bịt khoảng trống trước khung thành, chờ cơ hội phản công. Đến phút 90+2, Chaiyaphon Otton tận dụng tình huống phản công để ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Chùa vàng.

Dù đạt mục tiêu về kết quả, chiến thuật của HLV Hudson không nhận được sự đồng thuận từ một bộ phận CĐV Thái Lan. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng “Voi chiến” đã chơi quá thận trọng, thậm chí bị ví như dựng “xe bus” trước khung thành khi đối đầu Việt Nam.

Thái Lan nhường thế trận cho tuyển Việt Nam trong hiệp hai. Ảnh: Minh Chiến

Một người hâm mộ viết: “Về mặt con người, chúng ta hoàn toàn có thể đá đôi công với đối thủ”. Tài khoản khác bình luận: “Kiểm soát và tấn công mới là cách một đội bóng mạnh giành chiến thắng”.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc cả 11 cầu thủ thường xuyên lùi về phần sân nhà để phòng ngự trước một đối thủ cùng khu vực chưa phản ánh đúng tham vọng của bóng đá Thái Lan.

Tuy nhiên, một bộ phận CĐV Thái Lan khác lại có quan điểm trái ngược. Nhóm này cho rằng bóng đá hiện đại cần biết cách tấn công lẫn phòng ngự hiệu quả.

Trước Việt Nam, Thái Lan đã biết cách chơi phòng ngự phản công thay vì luôn đá kiểm soát triệt để như trước. Lối chơi này có thể giúp “Voi chiến” đương đầu với những đội tuyển châu Á mạnh hơn tại Asian Cup 2027.

Chiến thắng trước Việt Nam giúp Thái Lan góp mặt ở chung kết dù còn một trận vòng bảng gặp Philippines. Đối thủ của thầy trò HLV Hudson ở chung kết có thể là Indonesia hoặc Malaysia.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.