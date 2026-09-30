Ai sẽ gánh tuyển Việt Nam sau thế hệ Quang Hải?

Ai thay Quang Hải đang là bài toán của tuyển Việt Nam.

Một tháng trước, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải ghi bàn giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok. Tối 29/9 ở Bandung, khi thế trận đi theo chiều ngược lại, tuyển Việt Nam lại không tìm được một cá nhân đủ sức tạo ra khoảnh khắc kéo đội bóng trở lại.

Sự khác biệt ấy đáng suy nghĩ hơn chính tỷ số 0-2. Việt Nam không thiếu những cầu thủ có năng lực, nhưng để duy trì vị thế và hướng tới những mục tiêu lớn hơn, đội bóng cần thêm những gương mặt có thể tự mình thay đổi cục diện khi trận đấu trở nên khó khăn.

Khi những người quen không thể giải quyết trận đấu

Tuyển Việt Nam không hoàn toàn lép vế trước Thái Lan. Sau khi Sarach Yooyen mở tỷ số bằng cú sút xa ở phút 10, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn có những thời điểm đủ khả năng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới sau pha thoát xuống và xử lý qua thủ môn, trước khi VAR xác định cầu thủ Việt Nam việt vị. Sang hiệp hai, Hoàng Đức có cơ hội đối mặt thủ môn từ đường chuyền của Hoàng Hên, trong khi Đình Bắc nhiều lần thử vận may bằng những pha dứt điểm từ xa và trong vùng cấm.

Cơ hội không phải không có. Vấn đề nằm ở chỗ tuyển Việt Nam không thể biến một trong số đó thành bàn thắng.

Ở những trận đấu lớn, khoảng cách đôi khi chỉ nằm trong vài giây. Thái Lan có Sarach tung cú sút ngoài vùng cấm để phá vỡ thế cân bằng từ sớm, rồi Otto tận dụng khoảng trống trong thời gian bù giờ để kết thúc trận đấu. Việt Nam cũng có những thời điểm thuận lợi, nhưng thiếu một người đủ lạnh lùng để biến cơ hội thành bước ngoặt.

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến tuyển Việt Nam cần thêm những phương án có khả năng tự tạo khác biệt trên hàng công.

Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son càng khiến vấn đề hiện rõ. Khi có tiền đạo này, tuyển Việt Nam sở hữu một trung phong có thể giữ bóng, tranh chấp, tạo khoảng trống và tự giải quyết tình huống. Khi Xuân Son không còn trên sân, đội bóng buộc phải tìm một cách vận hành khác và quan trọng hơn, cần thêm những người sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm.

Quang Hải hay Hoàng Đức vẫn là những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, nhưng tuyển Việt Nam không thể chờ họ giải quyết mọi trận đấu. Một đội tuyển muốn duy trì thành công qua nhiều chu kỳ cần liên tục có những người mới bước lên, thay vì phụ thuộc vào một nhóm trụ cột quen thuộc.

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ấy.

Đình Bắc và thế hệ phải bước lên

Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt dễ nhìn thấy nhất của quá trình chuyển giao. Anh ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup, rồi tiếp tục chơi chủ động trước Thái Lan với những pha cầm bóng, đột phá và dứt điểm.

Tuy nhiên, trở thành một cầu thủ nguy hiểm chưa đồng nghĩa với việc đủ sức gánh một trận đấu. Đình Bắc vẫn cần thêm những trải nghiệm như tối 29/9 để học cách xử lý khi đối thủ đã nghiên cứu kỹ, không gian bị thu hẹp và mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả.

Tài Lộc để lại dấu ấn với tình huống đưa bóng vào lưới Thái Lan, dù bàn thắng sau đó không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tài Lộc cũng để lại một tín hiệu tích cực. Bàn thắng bị VAR từ chối không làm thay đổi tỷ số, nhưng cách cầu thủ này thoát xuống, vượt qua thủ môn rồi đưa bóng vào lưới cho thấy tuyển Việt Nam vẫn có những gương mặt trẻ sẵn sàng xử lý táo bạo trong một trận đấu lớn.

Williams Minh Hoàng là một trường hợp khác. Ngay trận ra mắt tuyển quốc gia trước Philippines, anh tham gia vào tình huống dẫn tới bàn thắng của Đình Bắc. Gặp Thái Lan, cầu thủ này tiếp tục được HLV Kim Sang-sik sử dụng từ đầu hiệp hai, thêm một dấu hiệu cho thấy quá trình làm mới đội tuyển đã bắt đầu.

Không ai trong số họ cần trở thành một Quang Hải mới, Hoàng Đức mới hay Xuân Son mới. Tuyển Việt Nam cũng không cần những bản sao, mà cần những cầu thủ có cá tính, bản lĩnh và khả năng tạo ra dấu ấn của riêng mình.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một thế hệ trưởng thành gần như cùng lúc. Quang Hải, Hoàng Đức và nhiều cầu thủ khác bước từ các giải trẻ lên đội tuyển rồi dần trở thành trụ cột bằng những trận đấu mà họ không còn chấp nhận vai trò phụ. Vị trí trong đội tuyển không đến từ tuổi tác hay tiềm năng, mà từ khả năng chịu trách nhiệm khi đội bóng cần nhất.

Thế hệ sau cũng phải đi qua con đường ấy.

Thất bại trước Thái Lan vì thế không nhất thiết chỉ để lại câu hỏi Việt Nam thua ở đâu. Điều đáng quan tâm hơn là sau trận đấu này, ai sẽ tiến thêm một bước để trở thành chỗ dựa mới của đội tuyển.

FIFA ASEAN Cup không phải điểm kết thúc. Phía trước còn Asian Cup 2027, nơi Việt Nam sẽ gặp những đối thủ mạnh hơn, có tốc độ cao hơn và không cho nhiều cơ hội sửa sai như ở sân chơi khu vực.

Một tháng trước, tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 tại Bangkok trước khi đăng quang ASEAN Hyundai Cup với tổng tỷ số 4-2. Vì vậy, thất bại ở Bandung không thể xóa những gì đội bóng đã làm được, cũng chưa đủ để kết luận cán cân giữa hai nền bóng đá đã thay đổi.

Nhưng trận thua vẫn mang tới một lời nhắc cần thiết. Thành công của hôm qua không bảo đảm cho ngày mai nếu đội tuyển không tiếp tục sản sinh những cầu thủ sẵn sàng nhận bóng khi trận đấu khó nhất, dám dứt điểm khi đội nhà đang bị dẫn và đủ bản lĩnh để biến một cơ hội thành bước ngoặt.

Đình Bắc, Tài Lộc, Minh Hoàng hay những gương mặt trẻ khác sẽ còn cơ hội. Từ lúc này, yêu cầu dành cho họ cũng phải cao hơn.

Tuyển Việt Nam không chỉ cần thêm cầu thủ trẻ. Đội bóng cần những người hùng mới.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.