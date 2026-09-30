ASIAD 2026: Đoàn Thể thao Việt Nam và kỳ vọng mục tiêu huy chương Vàng trong ngày 30/9

Ba cô gái của đội tuyển cầu mây Việt Nam trên bục nhận huy chương Vàng ASIAD 2026. (Ảnh: Tam Ninh)

Tính đến hết ngày 29/9, đoàn TTVN giành được 2 HCV, 1 HCB, 17 HCĐ tại ASIAD 2026. Dù tuyển cầu mây Việt Nam giải tỏa cơn khát vàng sau một tuần thi đấu, nhưng đây chưa phải là thành tích như mong muốn của đoàn TTVN.

Để có thể hoàn thành mục tiêu giành từ 4-6 HCV, buộc các VĐV Việt Nam phải thi đấu vượt ngưỡng, cùng với yếu tố may mắn. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 12 của Đại hội, đoàn TTVN tranh tài ở 6 môn, đặt sự kỳ vọng ở judo, vật, bắn súng và boxing.

Trong các môn này, Nguyễn Thị Tâm là niềm hy vọng lớn nhất. Nữ võ sĩ Việt Nam sẽ đấu trận bán kết với đối thủ Kazakhstan ở hạng cân 51kg vào lúc 11h15. Từng giành nhiều huy chương ở đấu trường châu Á, Nguyễn Thị Tâm có thể làm nên chuyện.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy không đạt phong độ tốt ở ASIAD năm nay. Anh cùng các đồng đội Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất.