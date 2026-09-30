Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 30/9

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Sau ngày thi đấu 29/9, bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các đoàn thể thao hàng đầu châu lục. Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 143 HCV, 62 HCB và 49 HCĐ, tạo khoảng cách lớn với phần còn lại. Đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 45 HCV, 71 HCB và 67 HCĐ, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với 24 HCV, 27 HCB và 44 HCĐ.

Cầu mây đôi nữ giành HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam - Ảnh: Tam Ninh

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đứng thứ 5 toàn đoàn với 12 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ. Đây là thành tích nổi bật giúp Thái Lan bỏ xa các đối thủ trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp, với thành tích 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 20. So với những ngày thi đấu trước, Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể về thứ hạng nhờ những kết quả tích cực ở các môn thế mạnh.

Trong chặng đường còn lại của ASIAD 20, đoàn Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung tranh tài quan trọng. Các VĐV được kỳ vọng tiếp tục thi đấu nỗ lực, hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương và khép lại kỳ Đại hội với những dấu ấn đáng nhớ.