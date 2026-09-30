Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng sau Thái Lan

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) từ 23/9. Đây là giải đấu lần đầu tiên được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, tách biệt với ASEAN Cup 2026 của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với mục tiêu giành vị trí đứng đầu để giành quyền lọt vào chung kết.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam giành được 3 điểm (thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2). Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng thứ hai tại bảng B và không thể cạnh tranh vị trí đầu bảng để vào chung kết.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 liên tục theo kết quả các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ của FIFA, gồm số điểm, bàn thắng, bàn thua và thứ hạng của các đội tuyển.

HẠNG 1 - BẢNG A

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Malaysia

2

3

0

4

2

Indonesia

2

2

0

4

3

Singapore

2

1

2

3

4

Bangladesh

2

0

4

0

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

HẠNG 1 - BẢNG B

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Thái Lan

2

6

0

6

2

Việt Nam

2

1

2

3

3

Philippines

2

2

3

1

4

Pakistan

2

2

6

1

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Thể thức xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 có 8 đội tham dự ở hạng 1 (Division 1), chia thành 2 bảng đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt. Thứ hạng của các đội được xếp theo tổng số điểm giành được. Trong trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí phân hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu (chỉ tính các trận đối đầu giữa những đội trong nhóm này về số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng).

Đội đứng đầu 2 bảng đấu giành quyền vào chung kết. Đội nhì bảng đấu tranh hạng 3. FIFA ASEAN Cup 2026 không có trận bán kết. Mỗi đội bóng thi đấu tối đa 4 trận trong loạt trận quốc tế cuối tháng 9, đầu tháng 10.