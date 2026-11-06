'Công chúa Kpop' bị chỉ trích

Ngày 4/11, Jang Wonyoung trực tiếp đề cập ồn ào trên nền tảng giao lưu trả phí với người hâm mộ Bubble.

Nữ ca sĩ giải thích bỏ lỡ lời chào áp má tại sự kiện Bulgari do quá bận rộn và mất tập trung trong lúc chụp ảnh.

“Có lẽ mọi người đã hiểu lầm chuyện đó. Trước khi sự kiện bắt đầu, chúng tôi đã chào hỏi nhau rất nhiệt tình, thân thiết như một gia đình. Tất nhiên, tôi chỉ là không nhìn thấy anh ấy. Chắc không ai nghĩ tôi cố tình không chào đâu, đúng không? Tôi sẽ rất bất ngờ nếu có người thực sự nghĩ như vậy”, cô chia sẻ.

Jang Wonyoung lên tiếng giải thích tranh cãi áp má.

Phản hồi của Jang Wonyoung xuất hiện sau khi đoạn video ghi lại tương tác giữa cô và các lãnh đạo Bulgari tại sự kiện của thương hiệu ở Gangnam, Seoul, ngày 28/10 lan truyền trên mạng xã hội.

Với tư cách đại sứ chính thức của Bulgari, thành viên IVE có màn chào hỏi với Giám đốc điều hành Laura Burdese bằng cách áp má. Tuy nhiên, khi Vincenzo Pujia, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh và bán lẻ toàn cầu của thương hiệu, tiến đến chào theo cách tương tự, Jang Wonyoung lại đưa tay giữ khoảng cách, ngả đầu ra sau và quay mặt đi. Vị lãnh đạo có khoảnh khắc lúng túng trước phản ứng của nữ ca sĩ.

Đoạn video nhanh chóng tạo ra hai luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng hành động của Jang Wonyoung thiếu tinh tế trong giao tiếp công việc. Họ đặt câu hỏi vì sao cô chấp nhận lời chào áp má từ nữ CEO nhưng lại có phản ứng khác khi lãnh đạo nam thực hiện cử chỉ tương tự. Với tư cách đại sứ thương hiệu, nữ ca sĩ được cho là cần chú ý hơn đến cách ứng xử tại những sự kiện quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều người phản bác quan điểm này, cho rằng không nên mặc định một người phải chấp nhận tiếp xúc cơ thể chỉ vì đối phương là lãnh đạo cấp cao.

Theo những ý kiến này, việc chào hỏi có thể khác nhau tùy mối quan hệ, hoàn cảnh và mức độ thoải mái của mỗi cá nhân. Đoạn video ngắn cũng chưa đủ cơ sở để kết luận Jang Wonyoung cố tình thiếu tôn trọng người đối diện.

Jang Wonyoung vui vẻ áp má chào hỏi bà Burdese, nhưng lại né tránh tiếp xúc gần với ông Pujia.

Tờ Sports Chosun ghi nhận tranh luận không chỉ xoay quanh phép lịch sự mà còn liên quan quyền quyết định ranh giới tiếp xúc cơ thể.

Trong khi đó, SBS News đề cập sự khác biệt văn hóa: chào áp má là cử chỉ thể hiện sự thân thiện khá phổ biến ở một số nước châu Âu, nhưng có thể tạo cảm giác ngượng ngùng đối với những người đến từ nền văn hóa ít quen với hình thức tiếp xúc này như Hàn Quốc.

Trước đó, Jang Wonyoung từng vướng tranh cãi về thái độ tại chính sự kiện Bulgari. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô ra hiệu điều chỉnh vị trí đứng khi chụp ảnh cùng diễn viên Kim Ji Won và CEO Laura Burdese khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô thiếu tôn trọng nữ lãnh đạo.

Tuy nhiên, cũng có người nhận định tình huống có thể xuất phát từ sự thiếu thống nhất trong việc hướng dẫn vị trí chụp ảnh của ê-kíp tại hiện trường.

Jang Wonyoung sinh năm 2004, là ca sĩ, người mẫu và thành viên nhóm nhạc nữ IVE thuộc công ty Starship Entertainment. Cô bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc sau khi giành chiến thắng tại chương trình tuyển chọn Produce 48 năm 2018, trở thành thành viên nhóm nhạc dự án IZONE. Sau khi IZONE kết thúc hoạt động, cô ra mắt cùng IVE vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Kpop thế hệ thứ tư. Sở hữu chiều cao nổi bật (1,73 m), nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái sang trọng, Jang Wonyoung thường được người hâm mộ gọi là “Công chúa Kpop”.