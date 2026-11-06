Mối thù giữa 'Kẻ hủy diệt' và sao 'Biệt đội đánh thuê'

Theo Page Six, trong cuộc trò chuyện trên podcast The Rest Is Entertainment phát sóng hôm 5/11, Stallone cho biết bản thân và Schwarzenegger đã đối đầu với nhau từ rất lâu trước đó. Mâu thuẫn xuất phát từ việc cả hai đều muốn trở thành người dẫn đầu ở dòng phim hành động.

Sylvester Stallone bất hòa với Arnold Schwarzenegger suốt nhiều năm. Ảnh: The Rest Is Entertainment.

Stallone kể ông sớm nhận ra Schwarzenegger sẽ là đối thủ đáng gờm sau một lần hai người chạm mặt tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Khi đó, ngôi sao Kẻ hủy diệt liên tục nhìn ông bằng ánh mắt khó chịu. Trong lần gặp tiếp theo, Stallone táo bạo ném cả một bát hoa về phía đối thủ.

"Tôi giả vờ như đang ăn mừng, kiểu như 'hoan hô'. Và cuộc thách đấu chính thức bắt đầu", Stallone nhớ lại. Diễn viên gạo cội cho rằng đối thủ của mình cũng có tính cách "hiếu chiến". Cả hai đều khỏe mạnh, ưa vận động và luôn muốn thách thức lẫn nhau. Trên màn ảnh, họ cạnh tranh quyết liệt qua những bộ phim ăn khách như Rambo và Commando. Còn ngoài đời, cả hai cũng có mối quan hệ căng thẳng.

"Tin tôi đi, mọi chuyện vô cùng căng thẳng, nhưng tôi lại thích điều đó. Tôi càng khiến anh ấy tức giận, anh ấy càng làm tôi phát điên. Chúng tôi càng quyết tâm làm bộ phim hành động tiếp theo hoành tráng hơn, bối cảnh đẹp hơn... Mọi thứ cứ thế được đẩy lên cao", Stallone nhấn mạnh.

Tài tử cho biết sự cạnh tranh giữa hai người gay gắt đến mức khi cùng tham gia nhóm người nổi tiếng sáng lập và đầu tư vào chuỗi nhà hàng Planet Hollywood năm 1991, họ thậm chí còn không chịu đứng chung một sân khấu để quảng bá thương hiệu.

Mối hiềm khích chỉ thực sự được hóa giải khi Schwarzenegger bước chân vào chính trường và tranh cử Thống đốc bang California năm 2003. Ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.

Stallone nhớ lại lần tình cờ gặp Schwarzenegger tại một cửa hàng bán xì gà. Ông cho biết cả hai quyết định gác lại những bất đồng vì không còn là đối thủ cạnh tranh trong ngành điện ảnh. Họ cùng hút xì gà và duy trì tình bạn thân thiết cho đến hiện tại.

Hai diễn viên sau nhiều năm đối địch đã hóa giải mâu thuẫn. Ảnh: WireImage.

Stallone cho biết thêm: "Giờ đây, chúng tôi không còn cạnh tranh về tài chính như trước nữa... Chuyện đó đã qua lâu rồi. Việc hai diễn viên cùng hoạt động trong một dòng phim, thực sự cạnh tranh với nhau cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại".

Trước đó, nam diễn viên cũng gây chú ý khi chia sẻ về những chấn thương phải sau hàng chục năm lăn lộn đóng phim hành động tại Hollywood. Đặc biệt trong quá trình thực hiện bộ phim The Expendables (2010), tài tử gạo cội gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng ở lưng, cổ và vai.

"Tôi đã bị thương rất nhiều lần, nhưng sau The Expendables, tôi phải trải qua chín ca phẫu thuật lưng, ba lần phẫu thuật cố định đốt sống cổ. Cả hai vai đều bị tổn thương nghiêm trọng. Thật sự rất khủng khiếp", ông nói.