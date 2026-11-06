Nhóm nhạc do Lee Soo Man sản xuất đã đủ sức thay thế NewJeans

Sự thành công của NewJeans từng mở ra một hướng đi mới cho các nhóm nhạc nữ Kpop, nhưng những biến động sau đó cũng khiến thị trường đối mặt với không ít câu hỏi về bản sắc âm nhạc. Trong bối cảnh này, A2O LITE - nhóm nhạc được nhà sản xuất Lee Soo Man đứng sau bất ngờ được một nhà phê bình âm nhạc của New York Times chú ý, thậm chí xem là một hướng đi đáng cân nhắc.

Trong video thuộc chuyên mục podcast Song of the Week được công bố ngày 4/11 (giờ Hàn Quốc), Jon Caramanica, nhà phê bình âm nhạc của The New York Times (NYT), đã đưa ra nhận định đáng chú ý về tình hình của các nhóm nhạc nữ Kpop hiện nay. Theo ông, trong vài năm gần đây, dòng nhạc này đang trải qua một cuộc khủng hoảng bản sắc, phần lớn chịu ảnh hưởng từ những gì NewJeans đã tạo ra và cả những điều nhóm chưa thể hoàn thành.

Nhận định này cho thấy sức ảnh hưởng của NewJeans không chỉ nằm ở thành công thương mại hay mức độ phổ biến toàn cầu. Nhóm từng tạo nên dấu ấn riêng với phong cách âm nhạc trẻ trung, tối giản và giàu tính thử nghiệm, qua đó góp phần định hình xu hướng của Kpop trong một giai đoạn. Tuy nhiên, những biến động xoay quanh NewJeans và công ty quản lý ADOR cũng khiến câu chuyện về hướng phát triển của nhóm trở nên dang dở, đồng thời đặt ra nhiều suy ngẫm về khả năng duy trì sự sáng tạo trong ngành công nghiệp thần tượng.

Trước đó, trong bài viết tổng kết Kpop đăng trên The New York Times ngày 25/12 năm ngoái, Jon Caramanica từng gọi NewJeans là một trong những nhóm nhạc sáng tạo nhất trong vài năm trở lại đây. Khi đề cập đến tranh chấp giữa nhóm và ADOR, ông cũng chỉ ra sự căng thẳng giữa tốc độ phát triển công nghiệp của Kpop với những đổi mới thực sự trong âm nhạc. Đáng chú ý, nhà phê bình cho rằng việc tạo ra những sản phẩm mang tính độc đáo như NewJeans ở quy mô lớn là điều gần như không thể.

Trong bối cảnh đó, Jon Caramanica bất ngờ nhắc đến NEON, ca khúc debut của A2O LITE, như một cách tiếp cận mới trước cuộc khủng hoảng bản sắc của các nhóm nhạc nữ Kpop. Theo ông, thay vì tiếp tục chạy theo những xu hướng phổ biến trong 5-10 năm gần đây, sản phẩm này lại tìm cảm hứng từ nhạc pop thập niên 2000.

Nhà phê bình nhận xét NEON gợi nhớ đến âm nhạc và phong cách của SNSD (Girls' Generation) trong lịch sử Kpop, đồng thời liên tưởng đến nữ ca sĩ người Mỹ Fergie khi đặt trong bối cảnh nhạc pop quốc tế. Đây là những cái tên gắn với giai đoạn âm nhạc đại chúng đề cao sự sôi động, bắt tai và màu sắc trình diễn nổi bật.

Về mặt âm thanh, NEON được mô tả là ca khúc pop điện tử có cấu trúc tương đối đơn giản, kết hợp với phần vũ đạo được dàn dựng tỉ mỉ. Jon Caramanica thừa nhận sản phẩm chưa sở hữu quá nhiều thử nghiệm thực sự độc đáo. Tuy nhiên, ông đánh giá cao cách ca khúc gợi lại tinh thần âm nhạc Kpop từng được yêu thích, với phần phối khí dày dặn, màu sắc rực rỡ và không khí sôi động.

Dù cho rằng NEON đôi lúc tạo cảm giác khá cố chấp trong cách lựa chọn âm thanh và phong cách, Jon Caramanica vẫn dành lời khen cho sản phẩm: "Nhưng tôi thích ca khúc này". Đáng chú ý, việc một nhà phê bình âm nhạc quốc tế nhắc đến A2O LITE trong cuộc thảo luận về tương lai của các nhóm nhạc nữ Kpop cho thấy sản phẩm debut của nhóm đang thu hút sự chú ý vượt ra ngoài phạm vi thị trường nội địa.

A2O LITE là nhóm nhạc nữ đa quốc tịch gồm 9 thành viên, được thành lập dưới sự sản xuất của Lee Soo Man. Nhóm chính thức ra mắt ngày 13/10 với đĩa đơn NEON. Đáng chú ý, quá trình sáng tác, sản xuất và phối khí ca khúc có sự tham gia của những tên tuổi quen thuộc trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc như Yoo Young Jin và Dem Jointz.

Ngay sau khi phát hành lúc 18h ngày 13/10, NEON nhanh chóng ghi nhận thành tích đáng chú ý trên các nền tảng âm nhạc. Đến 23h ngày 14/10, ca khúc vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon Top 100, chỉ sau khoảng 29 giờ ra mắt.

Việc A2O LITE được Jon Caramanica nhắc đến như một hướng tiếp cận mới diễn ra trong thời điểm Kpop đang có nhiều thay đổi về âm thanh, hình ảnh và chiến lược phát triển nghệ sĩ. Nếu NewJeans từng tạo dấu ấn bằng việc đưa những chất liệu âm nhạc khác biệt trở thành xu hướng, A2O LITE lại lựa chọn nhìn về quá khứ để tìm kiếm cảm hứng.

Dẫu vậy, một ca khúc debut nhận được sự chú ý chưa đủ để khẳng định hướng đi dài hạn của nhóm. Điều đáng chờ đợi là liệu A2O LITE có thể phát triển màu sắc riêng từ những cảm hứng của thập niên 2000, hay sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ trong các sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là thử thách quan trọng đối với nhóm nhạc được Lee Soo Man đặt nhiều kỳ vọng trong hành trình bước vào thị trường Kpop.