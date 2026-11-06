Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?

Trong top 25 thí sinh của chung kết, Phạm Vân Hà nhỏ tuổi nhất (18 tuổi). Cô là một trong những người đẹp có học vấn ấn tượng. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bác sĩ, người đẹp theo học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, cô sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Về vóc dáng, Vân Hà có chiều cao nổi bật là 1,75 m với số đo ba vòng 80-60-94 cm. Vân Hà tâm sự cô luôn tin vẻ đẹp đích thực được vun đắp từ tri thức, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Bên cạnh việc học, cô dành nhiều tình yêu cho nghệ thuật trình diễn và sân khấu. Tại cuộc thi, cô mong muốn được học hỏi, tích lũy thêm những trải nghiệm và từng bước hoàn thiện bản thân. Ảnh: FBNV.

Lưu Phương Anh sở hữu nét đẹp trưởng thành, đằm thắm và làn da nâu khỏe khoắn. Cô gái 24 tuổi hiện theo học khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Đại học Hàng hải Việt Nam. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,71 m, số đo 3 vòng 86-58-92 cm. Trong các phần thi trước đó, Phương Anh nổi bật ở thần thái tự tin, khả năng catwalk, làm chủ sân khấu tốt. Tính cách hoạt bát càng giúp cô nổi trội trong số 25 thí sinh. Theo thí sinh này, đến với cuộc thi năm nay, cô hy vọng có thể lan tỏa hình ảnh một cô gái trẻ luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và tự hào về quê hương Hải Phòng. Ảnh: FBNV.

Trần Xuân Khánh Linh từng thử sức ở Miss World Vietnam 2025 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 nên cô nhiều kinh nghiệm. Người đẹp theo học Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Khánh Linh biết nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thí sinh cũng năng động, chơi nhiều môn thể thao như bóng rổ, chạy, golf… Trong BXH Người đẹp được bình chọn nhiều nhất tính tới 29/10 của BTC, Khánh Linh đứng hạng 5. Ảnh: BTC.

Đinh Hoàng Gia Linh (ảnh trái) sở hữu nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng. Cô sinh năm 2006, đến từ Thanh Hóa và theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam. Gia Linh yêu thích nghệ thuật, âm nhạc và viết lách. Người đẹp từng học ngành y sau đó chuyển sang truyền thông. Tính tới 3/11, người đẹp tụt xuống hạng 2 của BXH Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Với Nguyễn Hồng Hạ Nghi (ảnh phải), cô sinh năm 2006, hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trong tương lai, Hạ Nghi mong muốn phát huy khả năng tiếng Trung trong lĩnh vực phiên dịch hoặc thử sức với vai trò dẫn chương trình song ngữ Việt - Trung. Cô cao 1,74 m, số đo 81-63-93 cm. Ảnh: BTC.

Bùi Minh Phương sinh năm 2005, đến từ Hà Nội và tốt nghiệp THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cô theo học ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) - Vương quốc Anh. Lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc nhưng Minh Phương nhanh chóng nhập cuộc và lọt top thí sinh nổi bật. Trong khi đó, Trịnh Ngọc Huyền 19 tuổi, đến từ Gia Lai, sở hữu chiều cao 1,72 m. Cô theo học Trường Đại học Tài chính - Marketing và từng giành danh hiệu hoa khôi. Học cùng trường lại từng nhận danh hiệu hoa khôi giống Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh nên Trịnh Ngọc Huyền thường được so sánh với đàn chị. Tuy nhiên, Ngọc Huyền không cảm thấy áp lực trước sự so sánh đó. Ảnh: BTC.

Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308) sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, có lợi thế hình thể với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 80-61-94 cm. Cô gây ấn tượng qua các phần trình diễn catwalk. Thí sinh là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và cũng có niềm yêu thích đặc biệt với thư pháp. Vũ Thị Khánh Vi (ảnh phải) có gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào. Cô là sinh viên Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, Khánh Vi bất lợi ở chiều cao 1,65 m với số đo 3 vòng 80-64-89 cm. Đây là chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung thí sinh năm nay. Ảnh: BTC.

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) cũng được nhiều khán giả dự đoán lọt top cao nhờ gương mặt khả ái, lợi thế vóc dáng và học thức tốt. Người đẹp vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 và từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023. Lê Phương Nghi (SBD 031) cũng là Hoa khôi Ngoại thương trước khi thử sức ở Hoa hậu Việt Nam. Cô gái 20 tuổi này đến từ Gia Lai và là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại cơ sở 2 của Đại học Ngoại thương. Thí sinh cao 1,72 m, số đo ba vòng là 75-64-92 cm. Từng là học sinh chuyên tiếng Anh tại THPT Hùng Vương, Gia Lai, Lê Phương Nghi có thế mạnh ngoại ngữ. Ảnh: BTC.