Hoa hậu Việt Nam 2026 qua góc nhìn chuyên gia

Cận kề đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các chuyên gia, nhà báo theo dõi cuộc thi đặt kỳ vọng vào người đẹp hội tụ bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Từ việc giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên đến khả năng tư duy, ứng xử và đóng góp cho cộng đồng, giá trị của danh hiệu được nhìn nhận qua cả hành trình trưởng thành, vượt ra ngoài khoảnh khắc đăng quang.

Kiên định với vẻ đẹp tự nhiên

Nhìn lại gần bốn thập kỷ của Hoa hậu Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm, cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ - đánh giá việc duy trì cuộc thi có uy tín trong thời gian dài là điều không đơn giản. Giá trị của cuộc thi nằm ở sự kiên trì tôn vinh những phẩm chất của phụ nữ Việt Nam thông minh, tài sắc, qua đó tạo ảnh hưởng tích cực tới xã hội.

Ở góc nhìn người tổ chức, bà Nga hiểu những khó khăn mà một cuộc thi phải đối diện. Bà đánh giá cao việc Hoa hậu Việt Nam giữ được định hướng, tiêu chí rõ ràng qua nhiều thế hệ thí sinh.

Một lựa chọn tạo nên bản sắc ấy là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, không phẫu thuật thẩm mỹ. Theo bà, sự kiên định này thể hiện quyết tâm giữ gìn giá trị riêng giữa những thay đổi của lĩnh vực nhan sắc.

Tiêu chí vẻ đẹp nguyên bản của Hoa hậu Việt Nam được các chuyên gia đánh giá cao. Ảnh: Hồng Vĩnh.

“Tôi cho rằng đây là sự dũng cảm của ban tổ chức và là một trong những dấu ấn, giá trị riêng của Hoa hậu Việt Nam”, bà nói.

Từ kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực, bà Nga cho rằng việc đánh giá thí sinh cần đặt trong cả quá trình thay đổi. Bên cạnh nhan sắc, thể hình, giám khảo cần quan sát kỹ năng trình diễn, bản lĩnh sân khấu, khả năng thuyết trình và bản sắc cá nhân.

Bà không dự đoán người đăng quang, nhưng kỳ vọng người được chọn hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và có ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ.

“Tôi vẫn luôn cho rằng việc đăng quang trên sân khấu chỉ là khoảnh khắc, nhưng quan trọng hơn vẫn là hành trình dài sau đăng quang, có thể kéo dài nhiều năm”, bà chia sẻ.

Theo Chủ tịch Miss Charm, tân hoa hậu cần luôn học hỏi, có ý chí vươn lên và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Việc giữ gìn bản sắc cũng cần đi cùng đổi mới phù hợp với xã hội. Giá trị lâu dài của cuộc thi là góp phần xây dựng những thế hệ phụ nữ có tri thức, lòng nhân ái và trách nhiệm.

Bốn trụ cột cần thể hiện bằng hành động

Theo dõi hành trình của thí sinh, nhà báo Huy Minh (VietNamNet) đánh giá Top 25 năm nay có chất lượng đồng đều, nổi bật về ngoại hình, học vấn và ngoại ngữ. Anh chú ý tới Bùi Minh Phương với IELTS 8.0, theo học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Phạm Vân Hà có IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2, Lê Phương Nghi có IELTS 7.5, Trần Xuân Khánh Linh gây ấn tượng với học bổng tổng giá trị hơn 500.000 USD từ sáu đại học Mỹ.

“Trí tuệ trong một cuộc thi hoa hậu không chỉ được đo bằng bằng cấp hay chứng chỉ ngoại ngữ mà còn nằm ở khả năng tư duy độc lập, cách nhìn nhận vấn đề và khả năng đưa ra quan điểm của bản thân”, anh nói.

Theo anh, vòng phỏng vấn kín, thuyết trình dự án và xử lý tình huống giúp thí sinh bộc lộ năng lực ấy. Câu trả lời thuyết phục cần xuất phát từ nhận thức, trải nghiệm thực tế, thay vì học thuộc những nội dung có sẵn.

Ngoài vẻ đẹp hình thể, Hoa hậu Việt Nam tìm kiếm những cô gái hội tụ các yếu tố Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ và Cống hiến. Ảnh: Trọng Tài.

Với Nhan sắc, anh đánh giá cao việc kết hợp trình diễn áo dài, áo tắm, dạ hội với chấm mặt mộc, giúp xem xét vẻ đẹp tự nhiên, sự hài hòa về hình thể và thần thái. Sinh hoạt, tập luyện tại nhà chung cũng cho thấy khả năng tiến bộ của từng cô gái.

Ở trụ cột Văn hóa, những trải nghiệm tại Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hải Phòng giúp thí sinh tiếp xúc với di sản, phong tục và đời sống người dân. Các hoạt động tìm hiểu quan họ, têm trầu góp phần bồi đắp hiểu biết về bản sắc dân tộc, đồng thời bộc lộ khả năng thích nghi và chiều sâu cảm xúc.

Với Cống hiến, nhà báo Huy Minh chú ý tới dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh ung thư, các sáng kiến về giáo dục, du lịch, môi trường. Theo anh, đây là cơ hội để thí sinh thể hiện trách nhiệm xã hội, tạo khác biệt bằng những việc làm cụ thể.

Anh đánh giá cao trải nghiệm sử dụng học bổng thực hiện dự án cộng đồng của Lê Phương Nghi, nền tảng múa của Khánh Linh, khả năng ngoại ngữ của Vân Hà, Minh Phương và sức hút công chúng của Vũ Hồng Hạnh. Tuy nhiên, anh chưa thấy một gương mặt áp đảo hoàn toàn, đồng thời lưu ý mình chủ yếu theo dõi qua truyền thông, ít có điều kiện tiếp xúc trực tiếp.

“Yếu tố quyết định khả năng tiến xa không nằm ở một thành tích riêng lẻ mà là sự cân bằng giữa nhiều giá trị”, anh nhận xét.

Về tổ chức, anh cho biết giới chuyên gia, các nhà báo ghi nhận hành trình xuyên suốt gắn với bốn trụ cột và việc công chúng gửi câu hỏi ứng xử về các vấn đề xã hội. Anh mong cuộc thi tiếp tục tạo cơ hội cho từng cá tính bứt phá, giải thích rõ tiêu chí chấm điểm, cân bằng tập luyện với sức khỏe thí sinh.

Với người đăng quang, nhà báo kỳ vọng ở bản lĩnh, sự chân thành, khả năng lắng nghe và tính nhất quán giữa lời nói với hành động.

“Một dự án cộng đồng thiết thực, được theo đuổi nghiêm túc và có kết quả cụ thể sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với những hoạt động mang tính hình thức hoặc chỉ tạo hiệu ứng truyền thông nhất thời”, anh chia sẻ.

Phần thi trực diện, chấm mặt mộc là tiêu chí độc đáo của Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Trọng Tài.

Lòng nhân ái giúp hoa hậu đi đường dài

Là người theo dõi cuộc thi ngay từ khi thông báo khởi động, nhà báo Sơn Minh Trí đánh giá cao nền tảng học thức của thí sinh năm nay. Nhiều cô gái có hồ sơ nổi bật, đáp ứng định hướng tìm kiếm vẻ đẹp gắn với tri thức. Một số thí sinh còn thiếu kinh nghiệm sân khấu, song có thể hoàn thiện thông qua tập luyện và cọ xát.

Theo dõi hoạt động tại Hải Phòng, anh ghi nhận sự tham gia tích cực của các cô gái trong những trải nghiệm văn hóa, lễ hội, khám phá địa phương. Anh mong những mùa sau, cuộc thi tiếp tục đến với miền Tây, Tây Nguyên và nhiều vùng miền, giới thiệu sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Anh đánh giá các hoạt động đã diễn ra tương đối trọn vẹn, nhưng cho rằng cần theo dõi hết chung kết để có nhận xét tổng thể. Một dấu ấn của cuộc thi là chấm mặt mộc từ tuyển sinh đến trước chung kết. Việc quan sát ở nhiều thời điểm thể hiện sự coi trọng vẻ đẹp tự nhiên, là nét riêng cần tiếp tục giữ gìn.

Chuyên gia đánh giá học thức, ngoại hình là nền tảng, còn lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng giúp hoa hậu xây dựng chỗ đứng lâu dài. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trước chung kết, anh chờ đợi chiến thắng thuyết phục, khi người đăng quang tạo được sự đồng cảm bằng nhan sắc, năng lực và cách trả lời ứng xử. Học thức, ngoại hình là nền tảng, còn lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng giúp hoa hậu xây dựng chỗ đứng lâu dài.

“Một hoa hậu muốn đi được đường dài phải biết giữ gìn hình ảnh, phải có sự chân thành trong đối nhân xử thế”, anh nói.

Nhà báo Sơn Minh Trí nhấn mạnh thái độ cầu thị, khả năng hợp tác và lắng nghe hướng dẫn từ đơn vị tổ chức, quản lý để thích nghi với trách nhiệm mới.

Theo dõi Hoa hậu Việt Nam từ mùa Nguyễn Thị Huyền đăng quang năm 2004, nhà báo Sơn Minh Trí quan tâm cả những hoạt động sau khi người đẹp nhận danh hiệu. Theo anh, dấu ấn của Hoa hậu Việt Nam còn ở việc định hình hình ảnh phụ nữ Việt Nam, truyền cảm hứng cho người trẻ. Những dự án nhân ái, đóng góp thiết thực sẽ giúp các giá trị được tôn vinh trong cuộc thi tiếp tục lan tỏa sau nhiệm kỳ.