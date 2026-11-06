SOOBIN, Quang Hùng Master D cùng 30 nghệ sĩ hội tụ trong đại nhạc hội ở Mỹ Đình

Đại nhạc hội diễn ra ngày 8/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) quy tụ hơn 30 nghệ sĩ, trong đó có những cái tên quen thuộc với khán giả như SOOBIN, Da LAB, Bích Phương, Quang Hùng MasterD và Phùng Khánh Linh...

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau khiến chương trình trở thành một trong những hoạt động âm nhạc đáng chú ý tại Hà Nội dịp cuối tuần này.

Soobin, Quang Hùng Master D cùng dàn nghệ sĩ sẽ khuấy động sân vận động Mỹ Đình vào ngày 8/11.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có hoạt động diễu hành với khoảng 300 người tham gia hóa trang nghệ thuật. Các hoạt động được tổ chức trong khuôn viên sân vận động, hướng đến nhóm khán giả trẻ, đặc biệt là cộng đồng yêu âm nhạc và thể thao điện tử.

Đại nhạc hội là một phần trong chuỗi sự kiện Liên Quân 10 Fest - Thập niên gắn kết, diễn ra trong hai ngày 7 - 8/11. Theo ban tổ chức, toàn bộ chương trình dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả trong hai ngày.

Trước đêm nhạc, ngày 7/11, địa điểm này sẽ diễn ra Chung kết Quốc gia Đấu trường danh vọng mùa đông 2026. Ba đội tuyển Saigon Phantom, FPT Polytechnic và Boom Esports bước vào những trận đấu quyết định để tìm ra nhà vô địch. Saigon Phantom sẽ đối đầu Boom Esports ở chung kết nhánh thua; đội giành chiến thắng tiếp tục tranh chức vô địch với FPT Polytechnic trong trận chung kết tổng.

Ngoài các trận đấu, ngày 7/11 còn có những tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ thuộc dòng nhạc rap và hip-hop. Việc kết hợp thi đấu thể thao điện tử với các hoạt động âm nhạc tạo nên chương trình giải trí kéo dài hai ngày, hướng đến cả người hâm mộ game lẫn khán giả yêu thích các nghệ sĩ Việt.