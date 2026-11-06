Quảng cáo của Dior gây tranh cãi vì 'bàn tay 6 ngón'

Nhiều nhà mốt xa xỉ chọn phim hoạt hình thủ công để quảng bá mùa lễ hội, đề cao tay nghề chế tác và dấu ấn sáng tạo của con người.

Ngày 4/11, Dior đăng tải Christian Dior’s Night in Colour (tạm dịch: Đêm sắc màu của Christian Dior), phim hoạt hình lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa nhà thiết kế Christian Dior và minh tinh Marlene Dietrich.

Câu chuyện diễn ra trong một đêm mùa đông ở Paris (Pháp), khi Dior cùng đội ngũ thợ may tạo nên chiếc váy cho nữ diễn viên, lấy cảm hứng từ thiết kế Junon năm 1949. Những người thợ được hóa thân thành các chú ong nhỏ, mỗi nhân vật mang tên một người từng làm việc tại xưởng may của nhà mốt.

Tác phẩm do Sylvain Chomet, nhà làm phim hoạt hình người Pháp từng được đề cử Oscar, thực hiện với sự tham gia lồng tiếng của nam diễn viên Robert Pattinson, nữ ca sĩ Rihanna cùng nhiều ngôi sao khác.

Nhà mốt thuộc tập đoàn LVMH của Pháp cho biết bộ phim được minh họa thủ công trong nhiều tháng, với sự tỉ mỉ phản ánh tinh thần chế tác haute couture. Theo Chomet, ekip áp dụng kỹ thuật hoạt hình từ thập niên 1940, xử lý từng nhân vật riêng biệt trước khi ghép vào phông nền.

Bàn tay 6 ngón, chữ viết khó đọc và chuyển động thiếu tự nhiên khiến phim hoạt hình bị nghi sử dụng AI.

Tuy nhiên, nhiều khán giả phát hiện nhiều chi tiết bất thường như bàn tay có 6 ngón, chữ viết khó đọc và chuyển động thiếu tự nhiên. Những lỗi này làm dấy lên nghi vấn rằng Chomet chỉ vẽ các khung hình chính, sau đó sử dụng AI để tạo thêm hình ảnh trung gian, giúp nhân vật chuyển động mà không cần vẽ từng khung hình, theo Business of Fashion.

Trước những tranh luận, nhà mốt Pháp tiếp tục công bố video hậu trường ghi lại quá trình làm việc của Chomet. Tuy nhiên, động thái này chưa xoa dịu được nghi ngờ. Nhiều người cho rằng video hậu trường vẫn chưa đủ để chứng minh bộ phim được thực hiện hoàn toàn thủ công, không sử dụng AI.

Tranh luận diễn ra khi hoạt hình thủ công đang là xu hướng trong các chiến dịch thời trang mùa lễ hội năm nay, được nhiều thương hiệu lựa chọn để đề cao tay nghề và dấu ấn con người.

Điển hình như Prada, nhà mốt xa xỉ Italy, hợp tác với John Pomeroy, họa sĩ hoạt hình nổi tiếng từng tham gia các dự án của Disney và Don Bluth, để thực hiện chiến dịch Drawing Prada: Animated by Hand (tạm dịch: Vẽ Prada: Hoạt họa bằng tay).

Chiến dịch kết hợp hình ảnh diễn viên Maya Hawke với những nhân vật cáo và chuột được vẽ tay trong khung cảnh mùa đông. Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ phong cách hoạt hình giàu cảm xúc và thể hiện dấu ấn của người nghệ sĩ.

Dù thương hiệu công bố hình ảnh và video hậu trường nhằm làm rõ quy trình sản xuất, nhiều khán giả vẫn nghi ngờ một số khâu có sự can thiệp của AI.

Trong khi đó, nhà mốt xa xỉ Tây Ban Nha Loewe phát triển bộ sưu tập lấy cảm hứng từ The Nightmare Before Christmas (Đêm kinh hoàng trước Giáng sinh), bộ phim hoạt hình stop-motion gắn với tên tuổi nhà làm phim Tim Burton. Thương hiệu cho biết dự án thể hiện sự trân trọng đối với kỹ thuật chế tác thủ công.

Các thương hiệu như hãng hành lý cao cấp của Đức Rimowa và thương hiệu phụ kiện Scotland Strathberry cũng chọn hoạt hình làm ngôn ngữ sáng tạo cho mùa lễ hội.

Giữa làn sóng nội dung AI, các thương hiệu xa xỉ ngày càng đề cao thời gian, công sức và tay nghề thủ công để khẳng định giá trị sản phẩm. Xu hướng này còn được gọi là effort-signalling, tức chủ động thể hiện công sức đầu tư vào quá trình sáng tạo để củng cố cảm nhận về chất lượng và tính chân thực.

Theo Business of Fashion, nếu nhà mốt Pháp thực sự sử dụng AI, tranh cãi có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu vốn đề cao tay nghề thủ công.

Dù chưa có kết luận chính thức, phản ứng của khán giả cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến cách một sản phẩm được tạo ra. Với ngành xa xỉ, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở công sức, tay nghề và sự minh bạch trong quá trình chế tác.

Như Phương