Nhìn lại bài đăng 112.000 bình luận năm 2016 của Trấn Thành: Hành trình 10 năm kiên cường cùng bà xã Hari Won

Mới đây, một bài đăng cũ từ năm 2016 của Trấn Thành bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khơi gợi lại ký ức về giai đoạn đầy chông gai khi nam MC lần đầu công khai chuyện hẹn hò cùng Hari Won. Sức nóng của thời điểm đó được minh chứng qua con số khủng lên tới 112.000 bình luận, khiến người xem không khỏi choáng ngợp khi nhìn lại mức độ quan tâm của dư luận cách đây 10 năm.

Hình ảnh của Trấn Thành và Hari Won 10 năm trước. Ảnh: Tư liệu

Thời điểm ấy, Trấn Thành và Hari Won là hai cái tên liên tục xuất hiện trên mặt báo sau khi những hình ảnh thân mật của cặp đôi bị phát tán. Nữ ca sĩ vừa công khai chia tay rapper Tiến Đạt sau 9 năm gắn bó, vì vậy thông tin cô bắt đầu mối quan hệ mới nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Giữa những nghi vấn và lời chỉ trích, Trấn Thành quyết định lên tiếng trên trang cá nhân vào tối 3/2/2016, chính thức xác nhận tình cảm và bảo vệ người yêu.

Trong bài viết được chia sẻ cách đây hơn một thập kỷ, Trấn Thành không né tránh những câu hỏi mà công chúng đang đặt ra về chuyện tình cảm của mình. Nam MC thẳng thắn khẳng định hai điều quan trọng: Anh yêu Hari Won và không phải người thứ ba xen vào mối quan hệ trước đó của nữ ca sĩ.

Trấn Thành giải thích rằng anh và Hari Won có cơ hội gặp lại, làm việc chung rồi nảy sinh tình cảm sau khi cô chia tay bạn trai cũ hơn hai tháng. Anh cũng cho biết chính mình là người chủ động theo đuổi Hari khi biết cô đã hoàn toàn độc thân.

Bên cạnh việc làm rõ những uẩn khúc cá nhân, nam diễn viên còn dành phần lớn dung lượng bài viết để che chở cho bạn gái trước vô số lời lẽ cay nghiệt từ dư luận. Anh khẩn thiết mong cộng đồng mạng ngừng suy diễn hay công kích nặng nề, khẳng định chắc nịch rằng người phụ nữ của mình hoàn toàn vô tội trong câu chuyện tình ái này.

Trấn Thành dành phần lớn dung lượng bài viết để che chở cho bạn gái trước vô số lời lẽ cay nghiệt từ dư luận.

Thời điểm đó, bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Các báo đều đưa tin về phát ngôn của nam MC cùng làn sóng tranh luận xung quanh mối quan hệ giữa hai người. Dù Trấn Thành đã công khai giải thích, chuyện tình của anh và Hari Won vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Một chi tiết khiến bài viết cũ bất ngờ thu hút sự chú ý trở lại chính là con số 112.000 bình luận hiển thị được chia sẻ. Hình ảnh này phần nào gợi nhớ mức độ quan tâm đặc biệt mà công chúng dành cho Trấn Thành và Hari Won vào năm 2016.

Nhìn lại thời điểm ấy, có thể thấy chuyện công khai tình cảm của một cặp đôi nổi tiếng không đơn giản chỉ là lời thông báo đang yêu. Với Trấn Thành và Hari Won, đó còn là giai đoạn cả hai phải đối diện với những nghi vấn, sự soi xét và áp lực từ dư luận. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, nam MC từng thừa nhận chuyện tình của mình gặp nhiều khó khăn, đồng thời bày tỏ sự xót xa khi Hari Won chịu ảnh hưởng từ những ồn ào.

Trấn Thành và Hari Won trong chuyến du lịch năm 2026.

Điều khiến bài đăng năm 2016 trở nên đáng chú ý khi netizen chia sẻ lại hành trình tình cảm của Trấn Thành và Hari Won sau đó. Bất chấp những tranh cãi trong thời gian đầu hẹn hò, cặp đôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2016, chỉ khoảng 10 tháng sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm.

Sau khi về chung một nhà, đời tư của cặp đôi nghệ sĩ vẫn liên tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Không ít lần họ vướng vào các tin đồn vô căn cứ như rạn nứt tình cảm, ký hợp đồng hôn nhân hay áp lực sinh con, nhưng cả hai luôn khéo léo phủ nhận và thường xuyên lan tỏa những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống thường nhật.

Đầu năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 10 năm bên nhau, Trấn Thành tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh hôn bà xã cùng lời nhắn hài hước về chuyện đã quen bạn gái được một thập kỷ. Hari Won cũng chia sẻ những lời cảm ơn dành cho chồng, gọi anh là bạn đời, người đồng hành và bạn thân của mình.

Cặp đôi đình đám đã trải qua vô số đổi thay trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp nghệ thuật.

Từ một chuyện tình từng vấp phải vô vàn sóng gió dữ dội vào năm 2016 cho đến cột mốc gần 10 năm nghĩa vợ chồng vào tháng 12/2026, cặp đôi đình đám đã trải qua vô số đổi thay trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp nghệ thuật. Trái ngược với quá khứ từng phải đăng một bài viết dài để phân trần và bảo vệ người thương, giờ đây, những khoảnh khắc bình dị bên nhau của họ luôn được lan tỏa với tinh thần vui vẻ và nhẹ nhàng.