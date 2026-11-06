Nguyễn Thu Thảo, người đẹp sở hữu chiều cao 1m80 đăng quang The Miss Globe 2026

Tháng 5/2026, Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 tại Cần Thơ. Trước đó, cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 và lọt Top 40. Tháng 6 cùng năm, người đẹp được công bố là đại diện Việt Nam tại The Miss Globe 2026.

Tại cuộc thi diễn ra ở Thái Lan, Thu Thảo liên tục ghi dấu ấn qua các phần thi phụ. Cô lọt Top 25 Talent Competition, Top 10 Miss Social Media, Top 10 Best in Swimsuit, Top 6 National Costume và Top 5 People's Choice Award.

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Ở phần thi trang phục dân tộc, Thu Thảo trình diễn thiết kế Hồng Phượng Kỳ Vân của nhà thiết kế Đặng Phong, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ. Trong đêm bán kết, cô xuất hiện với bộ đầm dạ hội Abyssal Ethereal, mang cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của đại dương. Những thành tích này góp phần tạo dấu ấn cho đại diện Việt Nam trước khi cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

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Chiến thắng của Thu Thảo nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu sắc đẹp. Nhiều yếu tố khiến hành trình của cô trở thành chủ đề chú ý, từ chiều cao 1m80, tuổi đời còn trẻ đến những màn trình diễn trang phục dân tộc và áo tắm. Yếu tố thành viên Ban Giám khảo là Hoa hậu Hương Giang cũng góp phần khiến nhiều fan quốc tế cho rằng nàng hậu được ưu ái hơn.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, Thu Thảo đã được đánh giá là thí sinh nổi bật, Hoa hậu Hương Giang cũng chia sẻ rằng cô thấy "May quá!" vì Việt Nam đăng quang. Nếu Thu Thảo không đăng quang, rất có thể cô sẽ bị cộng đồng fan sắc đẹp Việt cho rằng cô không bênh đại diện nước mình.

Ảnh: Missosology

Trước Thu Thảo, Việt Nam từng có Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang The Miss Globe năm 2017. Lâm Thu Hồng và Đỗ Hà Trang cũng lần lượt giành danh hiệu Á hậu 4 vào các năm 2022 và 2024. Với chiến thắng năm 2026, Thu Thảo tiếp tục nối dài thành tích của nhan sắc Việt tại đấu trường này.