'Mỹ nhân được khao khát nhất Nhật Bản' Kyoko Hasegawa 'thắp sáng' đường Roppongi

Nữ diễn viên Kyoko Hasegawa (48 tuổi) đã tham dự lễ thắp sáng đèn trang trí được tổ chức tại Keyakizaka ở Roppongi, Tokyo, với vai trò "Nữ hoàng Tuyết", báo hiệu sự khởi đầu của mùa Giáng sinh.

Năm nay đánh dấu sự kiện thắp sáng đèn Keyakizaka lần thứ 24, bắt đầu từ năm 2003, khi Roppongi Hills khai trương. Khoảng 970.000 đèn LED xanh và trắng thắp sáng con phố Keyakizaka dài 400m. Hasegawa, xuất hiện trong chiếc váy đen hở lưng táo bạo, từ từ bước xuống cầu thang và tuyên bố: "Một đêm thiêng liêng tại Roppongi Hills. Chúc mừng Giáng sinh!". Sau đó, cô giơ tay lên bục điều khiển đèn, và các đèn LED đồng loạt sáng lên.

Khi nhìn thấy những ánh đèn được thắp sáng theo lệnh của chính mình, Hasegawa thốt lên: "Thật ngoạn mục! Tôi thấy nó mỗi năm, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình lại là người nhấn nút. Thật là một vinh dự. Tôi rất hạnh phúc!". Cô ấy tiếp tục: "Keyakizaka có một bầu không khí quyến rũ, và tôi thực sự yêu thích nó, nhưng những ánh đèn vào thời điểm này trong năm thì thật đặc biệt. Nó giống như một khung cảnh hoàn toàn khác. Tôi yêu thích bầu không khí kỳ ảo, giống như đang ở một chiều không gian khác".

Về Giáng sinh, Hasegawa tiết lộ: "Mỗi năm, tôi đều nghĩ đến việc nướng gà, nhưng có vẻ khó, vì vậy, cuối cùng tôi lại làm thịt bò nướng. Tôi muốn thử nướng cả con gà. Tôi muốn thử nó năm nay", thể hiện sự hào hứng của cô với những món ăn mới. Hasegawa cũng nói trước một chút về những dự định cho năm tới với giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm: "Đã tròn một năm kể từ khi tôi bắt đầu podcast. Tôi muốn tiếp tục làm việc theo cách này trong năm tới, và muốn trau dồi thêm kiến ​​thức cả về thương hiệu (mà tôi sản xuất) và sự nghiệp diễn xuất của mình".