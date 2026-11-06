Lady Gaga, Shakira tranh suất vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ 2027

Hôm thứ Năm, ban tổ chức Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ (Songwriters Hall of Fame) chính thức công bố danh sách đề cử cho đợt vinh danh năm 2027. Đây là tổ chức danh giá được thành lập nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc, đặc biệt là những người tạo nên các ca khúc có sức sống lâu dài và ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

Ca sĩ Shakira.

Trong danh sách năm nay, Lady Gaga và Shakira là hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Lady Gaga được biết đến với hàng loạt ca khúc đình đám như Born This Way, Bad Romance hay Shallow, trong khi Shakira ghi dấu ấn trên bản đồ âm nhạc quốc tế với những bản hit như Hips Don't Lie, Whenever, Wherever và Waka Waka. Cả hai không chỉ thành công trên cương vị ca sĩ mà còn được đánh giá cao nhờ khả năng sáng tác và định hình màu sắc âm nhạc riêng.

Ca sĩ Lady Gaga.

Ở hạng mục dành cho "nhạc sĩ kiêm ca sĩ biểu diễn", danh sách đề cử còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Đáng chú ý là Debbie Harry và Chris Stein của ban nhạc Blondie, Gerry Beckley và Dewey Bunnell thuộc nhóm America, cùng Boy George, Vince Gill, Ne-Yo, P!NK, Sia và Jack White.

Bên cạnh đó, những tên tuổi như Grandmaster Melle Mel, ban nhạc WAR và ZZ Top cũng góp mặt trong danh sách. Đây là sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, đại diện cho các dòng nhạc từ pop, rock, soul đến hip-hop.

Trong khi đó, hạng mục dành cho những nhạc sĩ không trực tiếp biểu diễn cũng quy tụ nhiều gương mặt có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp âm nhạc. Các ứng viên bao gồm Kandi Burruss, Andreas Carlsson, Tom Douglas, Bob McDill, Maurice Starr, will.i.am, Dan Wilson, Toni Wine cùng Pete Bellotte, George Merrill và Shannon Rubicam.

Đặc biệt, danh sách năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của một số nhóm sáng tác nổi tiếng. Trong đó có bộ đôi Mikkel Eriksen và Tor Hermansen của Stargate, bộ ba Mike Stock, Matt Aitken và Pete Waterman thuộc Stock Aitken Waterman, cùng Bob Feldman, Jerry Goldstein và Richard Gottehrer.

Theo quy định của Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, một ca khúc phải trải qua ít nhất 20 năm kể từ lần phát hành thương mại đáng kể đầu tiên mới đủ điều kiện để được xem xét vinh danh. Tiêu chí này nhằm bảo đảm những sáng tác được lựa chọn đã có đủ thời gian chứng minh sức ảnh hưởng và giá trị bền vững đối với công chúng.

Các thành viên đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu có thời hạn đến ngày 14/12 để lựa chọn những ứng viên xứng đáng. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại Lễ vinh danh và trao giải năm 2027, tổ chức ở New York (Mỹ).

Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ hiện do Nile Rodgers, thành viên ban nhạc Chic và là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc có ảnh hưởng của thế giới, giữ cương vị chủ tịch từ năm 2017.