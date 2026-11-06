Vì sao Jisoo lên bìa VOGUE China lại chấn động, đẳng cấp hơn bình thường?

Gần đây, Jisoo liên tục trở thành tâm điểm chú ý với các hoạt động cá nhân. Sau khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên ADDICTED, nữ thần tượng tiếp tục gây sốt khi được xác nhận là gương mặt trang bìa tạp chí VOGUE China số tháng 11/2026.

Chỉ vỏn vẹn 10 giây nhưng visual ma mị của Jisoo đã đủ "gây bão" khắp cõi mạng.

Việc xuất hiện trên VOGUE China đánh dấu Jisoo trở thành idol K-Pop đầu tiên lên bìa chính của tạp chí này. Dù phía Trung Quốc đã bớt siết chặt lệnh hạn Hàn nhưng việc xuất hiện trên ấn phẩm hàng đầu tại xứ tỷ dân vẫn là điều không dễ. Tổng biên tập VOGUE China - Lưu Xung đích thân gửi lời mời, chứng minh sức hút và mức độ ảnh hưởng của cô đối với thị trường quốc tế.

Loạt hình ảnh cũng cho thấy một khía cạnh gai góc, mới mẻ hơn trong phong cách của Jisoo.

Trong clip nhá hàng, Jisoo gây bất ngờ với 3 tạo hình mang tinh thần gothic, khác hẳn hình ảnh thanh lịch quen thuộc. Từ áo len cổ lọ tối giản với điểm nhấn mắt khói, móng tay đỏ thẫm đến chiếc váy da ôm sát đầy cá tính và set áo khoác đúp ngực phối boots cao cổ, nữ idol liên tục biến hóa giữa nét bí ẩn, quyến rũ và mạnh mẽ.

Ảnh bìa VOGUE China tháng 11/2026 còn giúp Jisoo thành công giữ chuỗi VOGUE suốt 7 năm kể từ năm 2020 đến nay. Trước VOGUE China, chị cả BLACKPINK từng tạo nên chấn động khi lên bìa VOGUE France số tháng 3/2023, một trong 4 ấn phẩm VOGUE quyền lực nhất thế giới.

Việc trở thành nữ idol K-Pop đầu tiên xuất hiện solo trên bìa tạp chí này, đi kèm lời giới thiệu "Biểu tượng văn hóa đại chúng thế hệ mới", được xem là minh chứng rõ nhất cho vị thế hàng đầu của cô trong làng thời trang cao cấp. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Hugo Comte thực hiện khi đó cũng tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ thần tượng.

Bìa VOGUE Pháp của Jisoo từng oanh tạc cõi mạng một thời gian dài, fan đang kì vọng bìa VOGUE Trung sắp ra mắt sẽ tạo nên cơn địa chấn tương tự.

Kể từ khi thành lập công ty riêng để tự chủ hoạt động cá nhân, Jisoo đang cho thấy một định hướng sự nghiệp cực kỳ rõ ràng và bài bản. Không còn đóng khung trong hình tượng dịu dàng, thanh lịch, cô tích cực đẩy mạnh sự hiện diện ở đa dạng lĩnh vực, từ điện ảnh, thời trang cao cấp đến âm nhạc. Ngoài bìa VOGUE, người hâm mộ đang rất mong chờ được thấy Jisoo "cháy hết mình" trên các sân khấu quảng bá âm nhạc sắp tới.