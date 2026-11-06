Mối duyên giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi tiếp tục sau 20 năm

Sau nhiều năm không cùng xuất hiện trong một dự án, Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi một lần nữa có cơ hội hợp tác thông qua bộ phim Công Phu Nữ Túc. Tuy nhiên, thay vì đảm nhận vai diễn trực tiếp, nữ diễn viên sẽ tham gia lồng tiếng Quảng Đông cho nhân vật Song Song do Trương Tiểu Phi thể hiện. Đây là đội trưởng kiêm thủ môn của đội bóng Nga Mi trong phim.

Thông tin này khiến khán giả Hong Kong chú ý bởi sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ từng gắn liền với những tác phẩm điện ảnh được yêu thích. Theo nội dung được công bố, phiên bản lồng tiếng Quảng Đông đang được hoàn thiện và dự kiến trở lại các rạp tại Hong Kong trong thời gian tới. Thời điểm phát hành cụ thể hiện chưa được xác nhận.

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi.

Điểm đáng chú ý là lần hợp tác này không đơn thuần mang ý nghĩa bổ sung giọng nói cho một nhân vật. Với những khán giả từng theo dõi hành trình nghệ thuật của Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi, đây còn là dịp nhìn lại mối duyên bắt đầu từ cuối thập niên 1990. Việc nữ diễn viên nhận lời tham gia dự án cũng cho thấy sự kết nối giữa những gương mặt từng tạo dấu ấn trong điện ảnh Hong Kong vẫn được duy trì sau nhiều năm.

Năm 1999, khi mới 18 tuổi, Trương Bá Chi được Châu Tinh Trì lựa chọn vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch. Bộ phim kể về Doãn Thiên Sầu, một diễn viên quần chúng luôn nuôi ước mơ được công nhận trên màn ảnh. Cuộc gặp gỡ giữa nhân vật này và cô gái làm nghề vũ nữ Liễu Phiêu Phiêu tạo nên câu chuyện vừa hài hước, vừa có những khoảng lặng cảm xúc. Vai diễn giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn ngay từ những ngày đầu bước chân vào điện ảnh.

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi trong Vua Hài Kịch.

Đến năm 2001, Trương Bá Chi tiếp tục góp mặt trong Đội Bóng Thiếu Lâm với vai khách mời. Tác phẩm do Châu Tinh Trì đạo diễn, kết hợp bóng đá với võ thuật và phong cách hài đặc trưng. Sự xuất hiện của nữ diễn viên bên cạnh Mạc Văn Úy tạo thêm một chi tiết đáng nhớ trong bộ phim. Sau hai lần có duyên làm việc chung, màn tái hợp ở Công Phu Nữ Túc vì thế càng được khán giả quan tâm.

Trong khi đó, sự nghiệp của Châu Tinh Trì đã trải qua nhiều giai đoạn đáng chú ý. Ông từng là diễn viên hài nổi tiếng trước khi chuyển hướng sang công việc đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Những bộ phim như Quốc Sản 007, Đại Thoại Tây Du, Vua Hài Kịch, Đội Bóng Thiếu Lâm và Tuyệt Đỉnh Kung Fu góp phần định hình phong cách làm phim riêng, kết hợp tiếng cười với những câu chuyện về thân phận và khát vọng của con người. Về sau, ông tiếp tục thực hiện Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, Mỹ Nhân Ngư và Tân Vua Hài Kịch.

Ở một hướng đi khác, Trương Bá Chi xây dựng tên tuổi qua nhiều thể loại vai diễn. Sau dấu mốc Vua Hài Kịch, cô tiếp tục tham gia các tác phẩm như Sư Tử Hà Đông, Bạch Lan, Vô Cực và Vong Bất Liễu. Trong đó, vai diễn ở Vong Bất Liễu mang về cho nữ diễn viên giải Nữ chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2004. Những lựa chọn đa dạng giúp cô duy trì vị trí đáng chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sự trở lại trong dự án mới không đồng nghĩa hai nghệ sĩ tái hợp trên màn ảnh, nhưng vẫn đủ để khơi gợi ký ức về một giai đoạn điện ảnh Hong Kong được nhiều khán giả yêu mến. Với Châu Tinh Trì, Công Phu Nữ Túc tiếp tục nối dài hành trình sáng tạo ở vai trò nhà làm phim. Còn Trương Bá Chi, lần tham gia lồng tiếng này là dịp để cô kết nối trở lại với một tác phẩm mang dấu ấn của người từng trao cho mình cơ hội đáng nhớ trong sự nghiệp.