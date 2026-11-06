Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ đại gia Hà Nội sở hữu biệt thự hàng trăm m² hẹn hò người mẫu kém 12 tuổi

Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cả bố và mẹ đều hoạt động trong ngành chèo.

Năm 2004, cô chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Giấc mơ có thật, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp với nhiều bản hit được công chúng ghi nhận như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao…

Lệ Quyên được khán giả yêu thích qua các ca khúc như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao... Ảnh: FBNV

Đến năm 2009, nữ ca sĩ vào TP.HCM lập nghiệp và dần chuyển hướng sang dòng nhạc xưa. Từ đây, giọng hát của Lệ Quyên ngày càng gắn liền với những ca khúc trữ tình, bolero, giúp cô xây dựng vị thế riêng trong làng nhạc Việt.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Lệ Quyên đã tích lũy được khối tài sản đáng kể. Nổi bật nhất trong số đó là căn biệt thự rộng khoảng 600m² tại TP.HCM, hoàn thiện vào năm 2021 sau khoảng hai năm thiết kế và thi công cải tạo. Căn nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc phương Tây, kết hợp giữa đường nét cổ điển và nội thất hiện đại.

Đáng chú ý, Lệ Quyên từng cho biết riêng hạng mục cổng biệt thự đã có chi phí lên tới 3,6 tỷ đồng. Tuy không chia sẻ tổng giá trị bất động sản, những hình ảnh được nữ ca sĩ công bố vẫn thu hút nhiều sự quan tâm về mức độ đầu tư cho không gian sống của cô.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên từng tiết lộ riêng chiếc cổng của căn biệt thự đã có giá 3,6 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Lệ Quyên từng có cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Huy. Cả hai kết hôn năm 2011 và có một con trai chung. Trong khoảng thời gian bên nhau, Đức Huy thường đồng hành cùng vợ trong công việc, đồng thời được biết đến là người kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, sở hữu phòng trà nổi tiếng tại TP.HCM.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm gắn bó, cả hai đã quyết định chia tay. Đến cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên xác nhận cô và chồng đã hoàn tất thủ tục thuận tình ly hôn từ giữa tháng 9 cùng năm. Nữ ca sĩ chia sẻ hai người chia tay trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và tiếp tục cùng chăm sóc con trai.

Sau đổ vỡ hôn nhân, chuyện tình cảm của Lệ Quyên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cô vướng tin đồn hẹn hò người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu. Anh kém nữ ca sĩ 12 tuổi, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia một số dự án phim ảnh, MV. Đầu năm 2021, cả hai chính thức công khai mối quan hệ khi cùng xuất hiện tình tứ tại sự kiện.

Sau khi công khai, Lâm Bảo Châu thường xuyên đồng hành cùng Lệ Quyên trong các sự kiện giải trí, chuyến lưu diễn và các kỳ nghỉ. Cả hai cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân. Dù khoảng cách tuổi tác từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, Lệ Quyên vẫn nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn trai và khẳng định sự trân trọng dành cho người đồng hành.

Hiện tại, nữ ca sĩ hẹn hò người mẫu, diễn viên kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.

Khoảng cách tuổi tác từng khiến mối quan hệ của họ nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song Lệ Quyên nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn trai. Ảnh: FBNV ↵