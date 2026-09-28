Công an xã Tiên Phước 'Gần dân nhất'

Công an xã Tiên Phước tổ chức ra mắt mô hình “Ngày thứ ba cơ sở”.

Được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tiên Kỳ và các xã Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây, xã Tiên Phước (Đà Nẵng) có diện tích tự nhiên gần 75km2, dân số hơn 28.000 người. Với địa hình phức tạp, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn xã luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phức tạp, đặt ra thách thức không nhỏ cho lực lượng Công an cơ sở.

Xác định ma túy là hiểm họa, nguồn cơn dẫn đến nhiều tệ nạn khác như trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật, ngay sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Công an xã Tiên Phước đã không ngừng nỗ lực trong việc thống kê, quản lý người nghiện cũng như đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy.Thượng tá Trần Chí Cường - Trưởng Công an xã Tiên Phước cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe giáo dục 600 lượt đối tượng trong diện quản lý; tổ chức 650 lượt xét nghiệm ma túy; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cai nghiện và 2 đối tượng tâm thần nguy hiểm đi điều trị.Cùng thời gian, Công an xã Tiên Phước trực tiếp phát hiện, bắt 15 vụ/19 đối tượng; phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt 2 vụ/4 đối tượng và Công an phường Quảng Phú chuyển 1 vụ/3 đối tượng. Đối với tệ nạn ma túy, Công an xã Tiên Phước đã phát hiện 57 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ tính riêng trong Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy (từ ngày 5-8 đến 20-9), Công an xã Tiên Phước đã tổ chức test ma túy gần 400 đối tượng. Qua đó, phát hiện 44 đối tượng dương tính (30 đối tượng trên địa bàn, 14 đối tượng ngoài địa bàn); bắt và khởi tố 6 vụ/8 bị can phạm tội về ma túy (gồm 1 vụ/3 bị can mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/1 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 vụ/4 bị can sử dụng trái phép chất ma túy).

Bên cạnh mặt trận đấu tranh với ma túy, công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT được duy trì thường xuyên. Công an xã Tiên Phước cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã thực hiện gần 300 ca tuần tra với hơn 1.600 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tập trung vào các khung giờ cao điểm, ngày lễ, sự kiện chính trị. Qua tuần tra đã kịp thời giải tán 120 nhóm thanh niên tụ tập có nguy cơ mất trật tự tại nơi công cộng, 93 điểm karaoke gây tiếng ồn lớn và 3 điểm đánh bạc nhỏ lẻ.

Song song đó, Công an xã triển khai hiệu quả Tiểu dự án 2 về “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng chống tội phạm và ma túy ở cơ sở”, Dự án 9 về “Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030”; các kế hoạch thực hiện chuyên đề về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030; phòng chống tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; đấu tranh các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm có tổ chức; tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường...

Chi đoàn cơ sở và Chi hội Phụ nữ Công an xã Tiên Phước thực hiện công trình “Gắn mã QR tên tuyến đường và số hóa dữ liệu đường giao thông”

Đánh giá về các mặt công tác của Công an xã Chủ tịch UBND xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh khẳng định, những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an xã đã đạt được trong thời gian qua góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua “Ba Nhất”, Công an xã Tiên Phước duy trì, nhân rộng các mô hình “Ngày thứ Ba cơ sở”; “Tuyên truyền pháp luật tại các trường học”; “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường”.

Theo Thượng tá Trần Chí Cường, với phong trào “Ngày thứ Ba cơ sở”, vào ngày thứ Ba hằng tuần, lãnh đạo Công an xã Tiên Phước cùng với cán bộ chiến sĩ Tổ Cảnh sát khu vực trực tiếp về các địa bàn các thôn, làm việc với cấp ủy Chi bộ, Ban nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và nhân dân để nắm tình hình địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Mới nhất, tháng 8-2026, Công an xã Tiên Phước đã triển khai chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn xã, giai đoạn 2026-2030.Trong đó, “5 không” gồm không có trẻ em phạm tội, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê; không có ma túy trên địa bàn; không có học sinh bị bạo hành, xâm hại; học sinh bỏ học, bị đuối nước; không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng; không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hàng năm phấn đấu giảm hộ nghèo và cận nghèo có khả năng lao động. Với “3 có” gồm có nhà ở; có việc làm; có nếp sống văn hóa văn minh. Và “4 an” gồm ANTT; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị cũng ghi dấu ấn đậm nét qua các công trình, phần việc ý nghĩa. Chi đoàn cơ sở và Chi hội Phụ nữ Công an xã Tiên Phước đã tham gia thực hiện công trình “Gắn mã QR tên tuyến đường và số hóa dữ liệu đường giao thông”; nhận đỡ đầu 4 học sinh khó khăn; phối hợp cắm bảng cảnh báo tại 10 điểm nước sâu đề phòng đuối nước, “Nuôi heo đất” vì người nghèo…

Những mô hình, cách làm sáng tạo, nhân văn ấy của Công an xã Tiên Phước góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân địa phương, phát huy sức mạnh của nhân dân cùng chung sức với lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.