Người dân Huế giao nộp cùng lúc 2 cá thể động vật quý hiếm

Ngày 28/9, ông Phan Viết Phúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể tê tê do một người dân trên địa bàn xã Hưng Lộc tự nguyện giao nộp.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể động vật. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp.

Ngày 27/9, hộ gia đình ông Hồ Đức Khanh (trú tại thôn Hòa Lộc, xã Hưng Lộc) trình báo với cơ quan chức năng về việc phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc vào khu vực vườn nhà.

Tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế phối hợp với UBND xã Hưng Lộc tổ chức tiếp nhận. Qua kiểm tra, 2 cá thể tê tê có tổng trọng lượng khoảng 3kg.

Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục theo quy định.