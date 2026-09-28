Công an TPHCM - Những thế trận phát huy sức mạnh toàn diện để bảo đảm bình yên cho Thành phố: Kỳ 2: Công an phường Gia Định 'gần dân nhất' để giữ vững bình yên địa bàn

Kỷ luật tạo nên sức mạnh

Ngay từ khi phong trào thi đua "Ba nhất" được triển khai, Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAP.Gia Định xác định đây không phải là một phong trào mang tính hình thức mà phải trở thành động lực thúc đẩy từng CBCS nâng cao ý thức trách nhiệm trong từng phần việc hàng ngày. Thực hiện Kế hoạch số 4099/KH-CATP-PX03 ngày 30/11/2025 của Giám đốc Công an TPHCM, Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAP đã tổ chức quán triệt, triển khai phong trào đến 100% đảng viên, CBCS, đồng thời ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Tại CAP.Gia Định, "Kỷ luật nhất" trước hết được thể hiện từ việc chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệnh CAND. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đơn vị, chú trọng kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử và tác phong công tác. Thời gian qua, đơn vị không phát hiện CBCS nào vi phạm kỷ luật, điều lệnh, không có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho Nhân dân. Công tác kiểm tra điều lệnh được tiến hành định kỳ và đột xuất trên nhiều nội dung: từ điều lệnh, quân sự, võ thuật, trật tự nội vụ, vệ sinh công sở đến chế độ trực chỉ huy, trực ban, tiếp dân, quy trình xử lý vi phạm hành chính, tuần tra..., các CBCS đều thực hiện đúng quy định.

"Kỷ luật nhất" còn được đo bằng thái độ kiên quyết trước tội phạm, bằng tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và thái độ tận tụy, tôn trọng khi giải quyết công việc cho người dân. Từ yêu cầu đó, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) được xác định là "mũi nhọn" đưa tinh thần "Ba nhất" đến từng khu dân cư. Hàng ngày, CBCS xuống địa bàn bám sát tình hình, chủ động hòa giải, xử lý những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân, phối hợp các tổ công tác giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh. Phương châm "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” được cụ thể hóa qua việc rà soát nhân khẩu, hướng dẫn thủ tục cư trú, cấp căn cước và tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Tập huấn PCCC cho người dân và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

Tính kỷ luật còn được thể hiện rõ qua công tác bảo đảm trật tự đô thị (TTĐT), an toàn giao thông (ATGT) và an toàn PCCC. Thời gian qua, Cảnh sát trật tự CAP phối hợp cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở liên tục ra quân, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh tại các tuyến đường huyết mạch như Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ..., lập biên bản xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp kiểm tra an toàn PCCC tại hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ, hộ ngăn phòng cho thuê, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa sự cố. Sự quyết liệt này không chỉ giúp trả lại mỹ quan đô thị, đường thông hè thoáng mà còn lập lại trật tự kỷ cương từ gốc, góp phần hạn chế những nguy cơ có thể phát sinh từ những vi phạm tưởng chừng nhỏ.

Trấn áp tội phạm không khoan nhượng

Nếu "Kỷ luật nhất" tạo nên nề nếp chính quy, thì tiêu chí "Trung thành nhất" được CAP.Gia Định đúc kết bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, sự tận tụy và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm không khoan nhượng. 100% CBCS đơn vị đăng ký chương trình hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nghiệp vụ cao nhất.

Tinh thần "Trung thành nhất" ấy được chứng minh bằng những kết quả, chiến công cụ thể trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Điển hình như vụ truy xét chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max bị mất trộm tại một tiệm nail trên đường Võ Trường Toản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy CAP lập tức chỉ đạo Tổ phòng, chống tội phạm triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét nhanh, làm rõ đối tượng và thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.

Phát tờ rơi tuyên truyền ANTT cho người dân

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, tinh thần chủ động, kiên quyết truy tận gốc rễ còn được đơn vị thể hiện rõ nét hơn. Cuối năm 2025, tiếp nhận tin báo từ một nam shipper về món hàng nhận giao có dấu hiệu nghi vấn, CAP.Gia Định lập tức phối hợp Tổ công tác 363 và Công an xã Trừ Văn Thố (tỉnh Bình Dương cũ) tiến hành truy xét. Kết quả bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác kiểm tra cư trú đối với đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện, CAP phát hiện đối tượng dương tính với ma túy. Từ lời khai ban đầu và mở rộng truy xét, đơn vị làm rõ thêm 5 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền. Thông qua công tác kiểm tra hành chính định kỳ và đột xuất, trong các ngày 21/3 và 16/5/2026, lực lượng CAP liên tục phát hiện các trường hợp dương tính, bóc gỡ nhiều đường dây, mắt xích liên quan đến ma túy trên địa bàn...

"Gần dân nhất" bằng cách lắng nghe dân

Thực hiện phương châm "Trọng dân, gần dân, lúc dân cần có Công an", CAP.Gia Định đã triển khai hàng loạt mô hình dân vận khéo. Một trong những điểm nổi bật trong thực hiện nội dung "Gần dân nhất" là mô hình "Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân". Đây không chỉ là mô hình vận động quần chúng đơn thuần, mà là cách làm mới, thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy công tác dân vận của lực lượng Công an ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Liên (56 tuổi, người dân P.Gia Định) đánh giá: "Điều tôi cảm nhận rõ nhất thời gian qua là CBCS CAP ngày càng gần gũi với người dân hơn. Trước đây, khi có việc cần phản ánh, nhiều người còn ngại hoặc chưa biết tìm ai để được hướng dẫn. Nay các anh CSKV thường xuyên xuống địa bàn, đến từng nhà hỏi thăm, lắng nghe những vấn đề người dân đang gặp phải nên mọi việc được trao đổi rất thuận tiện. Tôi cũng đánh giá cao việc CAP hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, các ứng dụng SOS ANTT, HELP 114, tuyên truyền về PCCC và hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Những việc làm ấy khiến người dân thấy mình được quan tâm, được hỗ trợ ngay tại nơi mình sinh sống. Khi Công an thật sự gần dân, hiểu dân thì người dân cũng tin tưởng, chủ động phối hợp, góp phần giữ gìn bình yên khu phố".

Trao trả tài sản cho người đánh rơi

Thông qua các đợt ra quân, CBCS CAP cùng các ban, ngành, đoàn thể đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân. Những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm, PCCC, hướng dẫn sử dụng các tiện ích an ninh như VNeID, HELP 114, SOS ANTT... được triển khai linh hoạt, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, CAP còn chủ động hỗ trợ các hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Định kỳ vào các ngày đầu tuần trong tháng, lực lượng CSKV phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực tiếp đến gặp gỡ hơn 135 hộ gia đình mỗi đợt (tổng cộng 526 lượt thực hiện). Tại đây, các lực lượng không chỉ tuyên truyền PCCC, hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS ANTT, vận động thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ mà còn trực tiếp tháo gỡ những khúc mắc, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở. Sự sâu sát địa bàn còn thể hiện ở những con số "biết nói" trong quản lý cư trú: Tổ CSKV đã thực hiện 15.165 lượt kiểm tra cư trú (trong đó có 1.563 lượt kiểm tra lưu trú với 47.132 nhân khẩu), phát hiện và lập biên bản xử phạt 253 trường hợp vi phạm quy định cư trú với tổng số tiền hơn 183 triệu đồng; đồng thời quản lý chặt chẽ 2.060 đối tượng thuộc diện quản lý. Những kết quả bước đầu từ phong trào "Ba nhất" đã giúp tình hình ANTT trên địa bàn phường Gia Định giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất hay hình thành "điểm nóng".

Hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, HELP 114, SOS ANTT

Thượng tá Phạm Hồng Phúc, Trưởng CAP.Gia Định, cho biết: "Thời gian tới, CAP tiếp tục gắn phong trào "Ba nhất" với việc thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, làm sạch địa bàn, quyết tâm chuyển hóa hoàn toàn các nguy cơ phức tạp về ANTT, hướng tới mục tiêu chung của thành phố: Xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác dân vận, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật nội bộ nhằm xây dựng lực lượng CAP ngày càng tinh gọn, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Bằng kỷ luật thép, sự trung thành tuyệt đối và trái tim vì Nhân dân phục vụ, CBCS CAP.Gia Định đang từng ngày đưa tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trở thành mạch sống tự nhiên, góp phần giữ vững bình yên vì một Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.