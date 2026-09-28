Công an Quảng Ngãi phối hợp truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Sáng 28/9, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công an xã Dục Nông (Quảng Ngãi) truy bắt thành công, áp giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng (SN 1987; thường trú thôn Thạnh Phú, xã Phú Thuận, TP ĐN; tạm trú tại thôn Ngọc Hiệp, xã Dục Nông) về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Việt Nam và Lào thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thế Phụng là mắt xích quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ từng gây xôn xao tại địa phương. Sau khi đồng phạm sa lưới, ngày 19/12/2025, Phụng đã bỏ trốn sang Lào.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thế Phụng về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Thượng tá Lê Thành Tâm, Phó Trưởng phòng ANĐT, Trưởng đoàn truy bắt theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh và với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Attapeu tổ chức khoanh vùng, xác định nơi Nguyễn Thế Phụng lẩn trốn.

Ngày 24/9, ngay sau khi khống chế thành công và bắt giữ được đối tượng, các lực lượng đã làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và dẫn giải về Việt Nam.

“Thành tích này không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần mưu trí của lực lượng ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Dục Nông và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, mà còn là minh chứng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước Việt - Lào trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”, Thượng tá Lê Thành Tâm khẳng định.