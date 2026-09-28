Người dưới 18 tuổi cần giấy tờ gì khi gửi tiết kiệm?

Trả lời:

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Người dưới 18 tuổi vẫn có thể đứng tên gửi tiết kiệm, nhưng giấy tờ và cách thức thực hiện sẽ tùy theo độ tuổi và quy định của từng ngân hàng.

Với khách hàng chưa đủ 18 tuổi, khi mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng thường yêu cầu giấy tờ xác định thông tin của người gửi như căn cước công dân (CCCD), căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định. Đối với trẻ chưa có giấy tờ tùy thân, ngân hàng có thể yêu cầu giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác để xác định thông tin.

Trong trường hợp người gửi chưa đủ tuổi để tự mình thực hiện giao dịch, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật có thể phải tham gia và xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện. Chẳng hạn, cha hoặc mẹ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân của mình cùng giấy tờ chứng minh quan hệ với người chưa thành niên.

Đối với khách hàng từ 15 đến dưới 18 tuổi, việc tự thực hiện giao dịch có thể được ngân hàng xem xét theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của từng tổ chức tín dụng. Vì vậy, trước khi đến quầy, khách hàng nên liên hệ ngân hàng dự định gửi tiết kiệm để biết chính xác hồ sơ cần chuẩn bị.

Ngoài giấy tờ tùy thân, ngân hàng có thể yêu cầu thêm các chứng từ liên quan tùy từng trường hợp, đặc biệt khi người gửi tiền là trẻ em hoặc giao dịch được thực hiện thông qua người đại diện.

Lưu ý:

Hồ sơ và điều kiện mở tiền gửi có thể khác nhau giữa các ngân hàng và có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Người gửi nên kiểm tra quy định mới nhất của ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch.