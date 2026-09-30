Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 hỗ trợ người dân ứng phó ngập úng trên tuyến đường 769

Ngay sau khi nắm tình hình, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Đồng Nai đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai hỗ trợ người dân tại khu vực ngập úng.

CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện qua khu vực ngập úng.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện qua khu vực ngập sâu; đồng thời tiếp cận các hộ dân bị ảnh hưởng để nắm tình hình, hỗ trợ di chuyển đồ dùng, tài sản đến vị trí an toàn và tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn về người trong quá trình ứng phó với mưa lớn, ngập lụt.

CBCS Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 đã phối hợp hỗ trợ di chuyển hàng chục lượt phương tiện, nhiều hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế ảnh hưởng do ngập úng gây ra.