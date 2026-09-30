Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 hỗ trợ người dân ứng phó ngập úng trên tuyến đường 769
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng ngày 30/9/2026, tuyến đường 769, đoạn qua ấp Bưng Cơ, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai và một số khu vực dân cư lân cận xảy ra ngập cục bộ, có nơi mực nước sâu khoảng 01 m, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Đây cũng là tuyến đường kết nối vào Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nên tình trạng ngập úng gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân và phương tiện.
Ngay sau khi nắm tình hình, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Đồng Nai đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai hỗ trợ người dân tại khu vực ngập úng.
Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện qua khu vực ngập sâu; đồng thời tiếp cận các hộ dân bị ảnh hưởng để nắm tình hình, hỗ trợ di chuyển đồ dùng, tài sản đến vị trí an toàn và tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn về người trong quá trình ứng phó với mưa lớn, ngập lụt.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 đã phối hợp hỗ trợ di chuyển hàng chục lượt phương tiện, nhiều hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế ảnh hưởng do ngập úng gây ra.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202609/doi-chua-chay-va-cnch-khu-vuc-3-ho-tro-nguoi-dan-ung-pho-ngap-ung-tren-tuyen-duong-769-83c70e1/