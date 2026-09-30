Thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật Việt Nam - Brunei

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách an ninh và pháp luật kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei Darussalam, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei.

Nhiệt liệt chào mừng ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu và Đoàn đại biểu Brunei đến Hà Nội tham dự hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với sự ủng hộ của phía Brunei, hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Chương trình hành động thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023 - 2027 đang được hai bên triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei vào tháng 12/2025.

Ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu khẳng định coi trọng việc tăng cường hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tựu Brunei đạt được trong duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; bày tỏ tin tưởng Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035 (Wawasan 2035), góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Đề cập tới hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực thông qua khuôn khổ Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL), nhất là trong trao đổi thông tin tội phạm; phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia và tương trợ tư pháp về hình sự.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, mua bán người và tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là những thách thức không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước, trong đó có các quốc gia ASEAN.

Hai bên thảo luận một số nội dung trọng tâm trong quan hệ hợp tác thời gian tới.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; trong đó thúc đẩy nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Brunei.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng mong muốn hai bên tiếp tục cam kết không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt và xử lý các đối tượng phạm tội có liên quan đến địa bàn hai nước, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng và lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu.

Cùng với hợp tác song phương, hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN, ASEANAPOL, INTERPOL và các cơ chế, diễn đàn về phòng, chống tội phạm mà hai nước là thành viên; tăng cường phối hợp trong những vấn đề cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy vai trò trung tâm, đoàn kết và tiếng nói chung của ASEAN.

Về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ trong phòng, chống IUU; mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai bên, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Brunei sẽ ngày càng được củng cố, phát triển thực chất.

Ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei cũng như những kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước thời gian qua.

Ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu khẳng định coi trọng việc tăng cường hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và quốc tế, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, an toàn của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực.