Đặc sắc Hội thi Thể dục dưỡng sinh người cao tuổi xã Đan Phượng năm 2026

Lãnh đạo xã Đan Phượng tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Nga Nguyễn

Với sự tham gia của hơn 500 hội viên người cao tuổi trên địa bàn xã Đan Phượng, Hội thi không chỉ tạo ra một sân chơi bổ ích, rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần cho các cụ, mà còn là cơ hội lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp quý báu của lớp người đi trước trong sự nghiệp phát triển chung của địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng toàn thể hội viên đã ôn lại chặng đường lịch sử 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Tiết mục dự thi tại chương trình. Ảnh: Nga Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để người cao tuổi phát huy trọn vẹn trí tuệ và kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và các thôn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người cao tuổi được “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”, tích cực đóng góp vào các phong trào thi đua cũng như nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền tặng quà cho người cao tuổi. Ảnh: Nga Nguyễn

Bà Nguyễn Thị Hiền cũng tin tưởng lực lượng người cao tuổi xã Đan Phượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sát cánh cùng Đảng bộ và hệ thống chính trị phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại. Qua đó thực hiện hiệu quả phương châm “Hiện đại, hiệu quả, vì dân” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đan Phượng nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Nhân dịp này, xã Đan Phượng trao tặng 32 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa; đồng thời phát động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2026.

Khép lại hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Chi hội Người cao tuổi thôn Thụy Ứng; giải Nhì cho Chi hội Người cao tuổi thôn Đông Khê; hai Chi hội Người cao tuổi thôn Đại Phùng và Song Phượng đạt giải Ba; các giải Khuyến khích được trao cho các chi hội thuộc các thôn Phượng Trì, Thượng Mỗ, Đoài Khê, Bãi Thụy, Phùng, Đồng Tháp và Thu Quế.

Một số hình ảnh tại Hội thi Thể dục dưỡng sinh người cao tuổi năm 2026 xã Đan Phượng: