Trung đoàn Bộ binh 896 (Cà Mau): Dầm mình cứu lúa giữa đồng ngập nước

Chạy đua cùng con nước

Từ nhiều ngày trước, gia đình ông Hữu The ở ấp 7 đã đứng ngồi không yên khi nước trên đồng liên tục dâng cao. Những bông lúa đã chín vàng nhưng bị nước nhấn chìm, nhiều diện tích nằm rạp xuống mặt ruộng. “Nhìn lúa chín mà không có cách nào đưa máy xuống gặt, ruột gan nóng như lửa đốt. Cả vụ chỉ trông vào mấy công ruộng này, mất mùa là gia đình khó khăn ngay”, ông The chia sẻ.

Theo người dân địa phương, mực nước trên ruộng có nơi sâu 40-60cm. Mặt ruộng vốn đã mềm nhão sau nhiều ngày mưa nay càng lầy lội, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận. Trong khi đó, lúa đã ngập lâu ngày nếu không thu hoạch kịp rất dễ nảy mầm, thối hạt, chất lượng giảm mạnh. Phần lớn lao động trong các gia đình có ruộng bị ngập là người lớn tuổi và phụ nữ. Việc tự gặt bằng tay trên diện tích rộng trong điều kiện nước sâu gần như không thể đáp ứng tiến độ.

Giúp người dân góp phần thắt chặt tình cảm quân dân.

Trước tình hình đó, UBND xã Tân Lộc đã đề nghị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau hỗ trợ lực lượng giúp người dân thu hoạch số lúa đang bị ngập. Ngày 30-9, sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 896 nhanh chóng triển khai lực lượng. Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ mang theo liềm, dây buộc, bạt và các dụng cụ cần thiết cơ động về ấp 7.

Thượng tá Nguyễn Văn Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 896 cho biết, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, phải tranh thủ từng giờ để hạn chế thiệt hại cho bà con. “Lúa của bà con lúc này cũng như tài sản của chính gia đình mình. Nước còn dâng thì bộ đội còn phải chạy đua với thời gian. Anh em xuống địa bàn là bắt tay làm ngay, nhưng yêu cầu trước hết vẫn là bảo đảm an toàn cho bộ đội và người dân”, Thượng tá Nguyễn Văn Nghiệp nói.

Ngâm mình dưới nước cứu từng bó lúa

Vừa đến nơi, cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương khảo sát từng khu ruộng, xác định những vị trí ngập sâu để ưu tiên thu hoạch trước. Không có máy móc hỗ trợ, bộ đội chia thành từng nhóm. Người trực tiếp cắt lúa, người gom thành bó, người vận chuyển bằng xuồng, phao tạm vào bờ. Những đoạn ruộng ngập sâu, chiến sĩ phải ngâm mình dưới nước ngang hông, có nơi nước dâng gần tới ngực.

Trong màn mưa dai dẳng, những chiếc nón lá của người dân và màu xanh quân phục của bộ đội nổi bật giữa cánh đồng ngập nước. Một tay giữ bó lúa, tay kia thoăn thoắt đưa liềm cắt sát gốc. Lúa được bó lại thành từng ôm, chuyền lên xuồng rồi đưa về khu vực cao ráo. Trên bờ, một nhóm khác chờ sẵn để vận chuyển lúa lên lộ bê tông, sân nhà của người dân.

Gạt vội những giọt mồ hôi trên gương mặt sạm nắng, hạ sĩ Nguyễn Hữu Dương, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 chia sẻ: “Dầm mình dưới nước sâu, bùn lầy bám chặt chân bước suốt nhiều giờ liền tuy có mệt và lạnh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những bông lúa chín của bà con chìm dần trong nước, anh em chúng tôi chỉ bảo nhau phải cố gắng làm nhanh hơn nữa. Bản thân tôi xuất thân từ gia đình làm nông, thấu hiểu hạt lúa làm ra một nắng hai sương vất vả thế nào. Được góp chút sức trẻ giúp bà con giữ lại mồ hôi công sức của cả vụ mùa là niềm vui và cũng là trách nhiệm của người lính chúng tôi".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau giúp người dân thu hoạch lúa.

Thấy bộ đội làm việc, nhiều người dân cũng xắn quần xuống ruộng cùng góp sức. Người phụ giúp gom lúa, người lo nước uống, người pha trà nóng mang ra đồng. Trên cánh đồng ngập nước, bộ đội và bà con cùng làm, cùng tranh thủ từng giờ trước khi thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Trực tiếp phối hợp với lực lượng quân đội tại hiện trường, ông Trương Hoàng Nhã, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lộc, cho biết thời điểm đó địa phương rất lo lắng bởi nếu để thêm vài ngày, diện tích lúa bị ngập có thể thiệt hại nặng. “Máy gặt không xuống được ruộng, bà con lại ít người. Có bộ đội về hỗ trợ, công việc được triển khai ngay. Anh em làm rất nhiệt tình, không ngại mưa, không ngại bùn, cứ chỗ nào khó là xuống trước”, ông Nhã nói.

Với gia đình ông Hữu The, hình ảnh những bộ đội dầm mình trong nước để gặt lúa khiến ông xúc động. “Mấy bữa trước cả nhà cứ đi ra đi vô nhìn ruộng, lo không biết làm sao. Sáng nay thấy bộ đội về, ai cũng mừng. Các chú còn trẻ mà làm việc từ sáng tới chiều, quần áo lấm đầy bùn. Mình cực một thì các chú cũng cực mười, nhưng chẳng ai than gì. Gia đình tôi chỉ mong cứu được bao nhiêu lúa thì quý bấy nhiêu. Nhờ bộ đội mà bà con có thêm thời gian, thêm sức để đưa lúa lên bờ. Tình cảm này người dân nhớ lâu lắm”, ông The kể.

Giữa cánh đồng sau mưa, những bó lúa được xếp thành từng đống trên nền cao. Với người nông dân, đó không chỉ là thành quả của cả một vụ mùa mà còn là tiền giống, phân bón, công sức và nguồn thu nhập của cả gia đình. Còn với những người lính Trung đoàn 896, việc dầm mình dưới nước, gặt từng bó lúa cho người dân là một nhiệm vụ rất đỗi bình dị. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 giữa lúc khó khăn đã giúp người dân ấp 7 vơi bớt nỗi lo trước mắt. Những bàn tay cùng nắm lấy bó lúa, những chuyến xuồng chở lúa vào bờ và những câu hỏi thăm giữa người dân với bộ đội đã tạo nên hình ảnh gần gũi, chân thành về tình quân dân nơi vùng đất cực Nam.