Thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã

Sáng 30/9, Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã" tiến hành Phiên họp toàn thể dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến điều hành Phiên họp toàn thể.

Phát biểu mở đầu, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ tin tưởng, với tinh thần hợp tác, tin cậy và trách nhiệm cao, Phiên họp toàn thể hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Quang cảnh Phiên họp toàn thể.

Sau khi thông qua chương trình nghị sự của hội nghị, Phiên họp thứ nhất diễn ra với việc trình bày các Báo cáo quốc gia cập nhật về chiến lược và nỗ lực quốc gia trong đấu tranh với tội phạm truy nã của các nước ASEAN. Các quốc gia thành viên ASEAN đã lần lượt trình bày báo cáo trong thời lượng không quá 7 phút, tập trung vào những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã ở cấp quốc gia trong thời gian qua.

Báo cáo của Trưởng đoàn Brunei thể hiện rõ cam kết, nỗ lực mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia dựa trên cách tiếp cận "toàn quốc gia và toàn Chính phủ". Trong khi đó, Trưởng đoàn Campuchia cho thấy những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác truy bắt và xử lý tội phạm truy nã, nổi bật là sự quyết liệt trong triển khai các chiến dịch truy quét, bắt giữ tội phạm lừa đảo, đánh bạc qua không gian mạng, mua bán người.

Trưởng đoàn Brunei và Trưởng đoàn Campuchia trình bày báo cáo tại phiên họp.

Những nỗ lực trong công tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng, đề ra chiến lược hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường hợp tác khu vực là nội dung báo cáo của Trưởng đoàn Indonesia.

Trưởng đoàn Lào đề cập đến những kết quả tích cực đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm truy nã ở cấp quốc gia và khu vực. Trong hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, hai bên đã tăng cường đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp trao đổi thông tin và truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia. Hàng năm, hai bên đã phối hợp truy bắt, bàn giao hàng trăm đối tượng truy nã về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao và ma túy.

Trưởng đoàn Indonesia và Trưởng đoàn Lào trình bày báo cáo tại phiên họp.

Báo cáo của Trưởng đoàn Malaysia thể hiện những nỗ lực đáng trân trọng của Chính phủ Malaysia trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và nâng cao năng lực lực lượng thực thi pháp luật nhằm ứng phó hiệu quả với tội phạm truy nã.

Trưởng đoàn Việt Nam đã khái quát rõ những thành tựu nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã thời gian qua, trong bối cảnh tội phạm triệt để lợi dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh nói chung và công tác truy nã nói riêng.

Trưởng đoàn Việt Nam và Trưởng đoàn Malaysia trình bày báo cáo tại phiên họp.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo công tác truy nã Bộ Công an, công tác truy nã đã đạt được kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, là một nước thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế của ASEAN nói chung và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm truy nã nói riêng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao các nội dung kiến nghị, đề xuất.

Trong Phiên thứ nhất của hội nghị, các trưởng đoàn đã trình bày báo cáo quốc gia về kết quả đấu tranh với tội phạm truy nã, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến quý báu trong công cuộc đấu tranh với tội phạm truy nã.

Để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm truy nã ở cấp khu vực, tại Phiên thứ 2, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về chủ đề “Đánh giá thách thức, xu hướng của tội phạm truy nã và kiến nghị, đề xuất thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã”.

Các đại biểu đã đánh giá một số khó khăn, thách thức liên quan đến vấn đề pháp lý, năng lực cán bộ, xu hướng của tội phạm truy nã.

Trưởng đoàn các nước trình bày báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp toàn thể, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao các nội dung kiến nghị, đề xuất thực chất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong truy bắt tội phạm truy nã và đề nghị các nước ASEAN cùng nhau phối hợp để nghiên cứu triển khai.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tin tưởng rằng kết quả của phiên họp toàn thể sẽ góp phần quan trọng để định hướng một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các nước ASEAN trong đấu tranh với tội phạm truy nã thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp.