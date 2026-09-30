Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với kiểm toán viên Lào

Quang cảnh khóa Tập huấn. Ảnh: CTV

Khai giảng khóa học, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt. Trên nền tảng đó, quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Lào được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm toán viên và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Khóa tập huấn năm 2026 không chỉ cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn tạo cơ hội để các giảng viên KTNN Việt Nam và cán bộ, kiểm toán viên Lào cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa hai cơ quan.

Ông Kham ASAY - Vụ trưởng KTNN Lào khu vực II (bên phải) tặng quà lưu niệm Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Ảnh: CTV

Nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng kết hợp giữa kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, chính sách tài khóa và tiền tệ, kiểm toán ngân sách nhà nước, kiểm toán hoạt động và kiểm toán ngân hàng trung ương.

Về giảng viên, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với KTNN chuyên ngành VI, KTNN khu vực IV và XII để sắp xếp các kiểm toán viên giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy, chia sẻ bài học thiết thực. Bên cạnh đó, các hoạt động làm việc nhóm, trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế tại KTNN khu vực IV sẽ góp phần giúp các kiểm toán viên Lào có thêm những trải nghiệm thực tiễn trong thời gian học tập tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn giới thiệu về KTNN Việt Nam. Ảnh: CTV

Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn đề nghị, các giảng viên phát huy tối đa năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, dành nhiều thời gian để trao đổi những nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu công việc của học viên. Các học viên chủ động trao đổi, thảo luận để quá trình học tập đạt hiệu quả cao nhất, vận dụng hiệu quả vào công việc của mình.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các kiểm toán viên Lào học tập và sinh hoạt tại Việt Nam.

Giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CTV

Chương trình Tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm toán cho cán bộ, kiểm toán viên KTNN Lào diễn ra từ ngày 28/9 đến 27/11/2026, gồm các chủ đề: Chủ đề 1: Tổng quan về Kiểm toán nhà nước Việt Nam. Chủ đề 2: Phát triển và nâng cao năng lực cho Viện nghiên cứu và Đào tạo kiểm toán. Chủ đề 3: Kỹ năng lãnh đạo dành cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Chủ đề 4: Kiểm toán chi phí sản xuất, xây dựng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính doanh nghiệp. Chủ đề 5: Kiểm toán chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Chủ đề 6: Kiểm toán ngân hàng trung ương về công tác giám sát đối với các ngân hàng thương mại và kiểm toán chính sách tiền tệ. Chủ đề 7: Kiểm toán ngân sách nhà nước. Chủ đề 8: Kiểm toán hoạt động.