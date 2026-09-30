Đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã ở Đông Nam Á

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, với tinh thần hợp tác, tin cậy và trách nhiệm cao, phiên họp toàn thể hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã họp phiên toàn thể tại Hà Nội. Ảnh: MINH HẢI

Trưởng đoàn Việt Nam khái quát những thành tựu nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo công tác truy nã Bộ Công an, công tác truy nã đã đạt được kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, là một nước thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế của ASEAN nói chung và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm truy nã nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Báo cáo của Trưởng đoàn Malaysia thể hiện nỗ lực của Chính phủ Malaysia trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và nâng cao năng lực lực lượng thực thi pháp luật.

Trưởng đoàn của Brunei cho biết nước này thể hiện rõ cam kết, nỗ lực mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia dựa trên cách tiếp cận "toàn quốc gia và toàn Chính phủ".

Trong khi đó, Trưởng đoàn của Campuchia báo cáo về những nỗ lực, sự quyết liệt trong triển khai các chiến dịch truy quét, bắt giữ tội phạm lừa đảo, đánh bạc qua không gian mạng, mua bán người.

Trưởng đoàn của Lào đề cập đến sự hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, nhấn mạnh hai bên đã tăng cường đẩy mạnh trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm xuyên quốc gia...

Phát biểu kết luận phiên họp toàn thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao các nội dung kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong truy bắt tội phạm truy nã và đề nghị các nước ASEAN cùng nhau phối hợp để nghiên cứu triển khai.