Phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi ảnh về Chương trình Tiêm chủng mở rộng “Hành trình tiêm chủng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” vào sáng 30/9, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, chương trình tiêm chủng mở rộng đã được triển khai trong hơn 40 năm qua và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

Tiêm chủng mở rộng đã giúp Việt Nam duy trì, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000 và loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ phát động.

Cùng với đó là các hoạt động tiêm chủng tự nguyện cho người dân có nhu cầu đã góp phần mang lại sự thành công của công tác tiêm chủng trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã cung cấp hơn 10 loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm tiêm chủng miễn phí cho trẻ em. Dự kiến, quý 4 năm nay, sẽ đưa vào tiêm chủng miễn phí vaccine phế cầu.

Theo ước tính, sẽ có khoảng 165.900 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phế cầu Prevernar trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, không lưu hành thương mại.

Trước đó, từ 1/7 năm nay, vaccine phòng bệnh do virus HPV chính thức đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình Tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, không phải tất cả người dân đều được tiêm miễn phí vaccine HPV, mà trước mắt chương trình dự kiến ưu tiên nhóm trẻ em gái trong độ tuổi mục tiêu của tiêm chủng mở rộng.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) chia sẻ về thể lệ cuộc thi.

Trong bối cảnh Luật Phòng bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và ngành Y tế đang tích cực triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng 3 năm, giai đoạn 2026-2028, việc tổ chức cuộc thi lần này càng mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Vòng Chung khảo cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường truyền thông về chương trình Tiêm chủng mở rộng, cung cấp thông tin khoa học, chính xác về vaccine và tiêm chủng, đồng thời phản ánh chân thực những nỗ lực triển khai tiêm chủng tại các địa phương.

Thông qua cuộc thi, những hình ảnh từ các điểm tiêm, từ các trạm y tế, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn và từ cuộc sống của người dân sẽ được ghi lại, chia sẻ và lan tỏa.

Cuộc thi mở rộng cơ hội tham gia cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi phải bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương. Ban Tổ chức chú trọng những hình ảnh ghi nhận trách nhiệm, đóng góp của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở; nỗ lực triển khai tiêm chủng tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn khó khăn...

Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi.

Sản phẩm dự thi được thể hiện dưới hai hạng mục: Ảnh đơn (1 ảnh kèm theo tiêu đề và chú thích; ảnh bộ (phóng sự ảnh/chùm ảnh từ 5 đến 8 bức ảnh, có tính logic, mạch lạc về nội dung câu chuyện, kèm theo tiêu đề và chú thích của bộ ảnh (phải có đánh số thứ tự từ 1 đến 8). Tác giả có thể tham gia một hoặc cả hai hạng mục.

Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/10/2026.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30/9/2026, đến hết ngày 31/10/2026. Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ, ảnh dự thi, ngày đăng tải và đường dẫn tác phẩm qua cổng trực tuyến https://cuocthitiemchung2026.org.