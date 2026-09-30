Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Ngày 30/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị tri ân các liệt sĩ.

Tham dự lễ có bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Lê Văn Bảo, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ trở về yên nghỉ bên đồng đội.

Đặc biệt, trong số hài cốt được quy tập lần này có các hài cốt được an táng trong mộ tập thể.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng di chuyển hài cốt liệt sĩ đến an táng tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị là nơi yên nghỉ của 765 Anh hùng liệt sĩ.

Tặng quà động viên các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sau buổi lễ, đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh trao quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bộ phận quản lý, chăm sóc nghĩa trang.