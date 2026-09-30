Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Ngày 29/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và đại diện đông đảo các quốc gia thành viên, tổ chức khu vực và tổ chức phi chính phủ.

Trong thông điệp tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo, thế giới đang đứng trước nguy cơ lớn nhất về hạt nhân kể từ sau Chiến tranh Lạnh khi các kho vũ khí hạt nhân tiếp tục được mở rộng và hiện đại hóa, công nghệ mới làm gia tăng nguy cơ tính toán sai.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nối lại đối thoại, đàm phán khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới, giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách an ninh, thúc đẩy Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có hiệu lực và tăng cường các nỗ lực hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước xu hướng giảm cam kết về giải trừ vũ khí hạt nhân, mở rộng cả về số lượng và chất lượng các kho vũ khí hạt nhân và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào răn đe hạt nhân trong các chiến lược an ninh.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh sự cần thiết của việc thượng tôn luật pháp quốc tế và củng cố các khuôn khổ đa phương về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt là Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cần duy trì đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, qua đó thực hiện đầy đủ cam kết hướng tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt đồng thời kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký và phê chuẩn Nghị định thư của Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ngày Quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân (26/9) được kỷ niệm theo Nghị quyết số 68/32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2013, nhằm mục đích nâng cao nhận thức toàn cầu về những nguy cơ và hậu quả của việc thử, sử dụng vũ khí hạt nhân đối với môi trường và nhân loại, đồng thời khẳng định quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy giải trừ quân bị hạt nhân toàn diện.