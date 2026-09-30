Đồng Nai: Đường ngập, nước tràn vào nhà sau cơn mưa sáng 30-9
Sáng 30-9, cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 3 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút khiến nhiều khu vực ở TP Đồng Nai ngập cục bộ. Các lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ người dân ứng phó với ngập sâu.
Tại xã Long Phước, tuyến đường từ khu vực cây xăng đến Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp bị ngập sâu nhiều đoạn.
Nước ngập tràn vào nhiều nhà dân, có nơi ngập khoảng 0,6m.
Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động 18 cán bộ, chiến sĩ dân quân đến các khu vực ngập, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm có nguy cơ ách tắc.
Tại phường Long Thành, nhiều khu vực ở Lộc An, ven suối Bưng Môn và An Lâm ngập sâu. Một số đoạn đường nước dâng cao, tràn vào nhà dân, có nơi mực nước cao hơn 1m.
Từ sáng sớm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành cùng lãnh đạo địa phương và các khu phố có mặt tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đưa đồ đạc đến nơi an toàn. Đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với tình trạng nước dâng.
Tính đến trưa cùng ngày, TP Đồng Nai chưa ghi nhận thiệt hại về người do cơn mưa lớn và tình trạng ngập sâu nói trên.
Tại một số khu vực, nước đang rút. Các lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, theo dõi diễn biến mưa và tình hình ngập để kịp thời hỗ trợ người dân khi phát sinh tình huống.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-nai-duong-ngap-nuoc-tran-vao-nha-sau-con-mua-sang-30-9-post874133.html