Đồng Nai: Đường ngập, nước tràn vào nhà sau cơn mưa sáng 30-9

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở TP Đồng Nai

Tại xã Long Phước, tuyến đường từ khu vực cây xăng đến Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp bị ngập sâu nhiều đoạn.

Nước ngập tràn vào nhiều nhà dân, có nơi ngập khoảng 0,6m.

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động 18 cán bộ, chiến sĩ dân quân đến các khu vực ngập, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm có nguy cơ ách tắc.

Hỗ trợ người dân kê vật dụng lên cao, di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Tại phường Long Thành, nhiều khu vực ở Lộc An, ven suối Bưng Môn và An Lâm ngập sâu. Một số đoạn đường nước dâng cao, tràn vào nhà dân, có nơi mực nước cao hơn 1m.

Lực lượng chức năng phường Long Thành đến các điểm ngập hỗ trợ người dân. Ảnh: QSĐN

Từ sáng sớm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành cùng lãnh đạo địa phương và các khu phố có mặt tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đưa đồ đạc đến nơi an toàn. Đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với tình trạng nước dâng.

Ngập đường sau mưa lớn tại phường Long Thành, TP Đồng Nai. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao tài sản. Ảnh: QSLT

Tính đến trưa cùng ngày, TP Đồng Nai chưa ghi nhận thiệt hại về người do cơn mưa lớn và tình trạng ngập sâu nói trên.

Tại một số khu vực, nước đang rút. Các lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, theo dõi diễn biến mưa và tình hình ngập để kịp thời hỗ trợ người dân khi phát sinh tình huống.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phường Long Thành, TP Đồng Nai sau cơn mưa lớn. Ảnh: CTV