Hà Nội chính thức có bộ tiêu chí chống thiên tai cho nhà ở riêng lẻ của người dân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định cụ thể các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong suốt vòng đời của công trình nhà ở riêng lẻ: từ khâu lựa chọn địa điểm, thiết kế, thi công cho đến quản lý, vận hành và sử dụng.

Quy định yêu cầu các hoạt động xây dựng phải chủ động tính toán rủi ro thiên tai, thực hiện liên tục cả trước, trong và sau bão lũ theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện/vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), tuyệt đối không làm phát sinh nguy cơ mất an toàn mới.

Từ ngày 28/9/2026, các công trình nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội phải đáp ứng quy định tiêu chí bảo đảm an toàn trước thiên tai, trong đó bắt buộc dừng thi công khi có cảnh báo thiên tai từ cấp 2 trở lên. Ảnh: Bảo Loan

Thành phố nêu rõ hàng loạt tiêu chí kỹ thuật cụ thể đối với nhà ở của người dân, cụ thể:

Tạm dừng thi công khẩn cấp: Mọi công trình xây dựng phải dừng thi công và kích hoạt ngay phương án bảo vệ khi cơ quan chức năng ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 2 trở lên.

Hạn chế vị trí rủi ro cao:Không bố trí, xây dựng nhà ở tại các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, lũ quét, sụt lún địa chất hoặc chấn động động đất.

Quy chuẩn vùng ngập lụt, ven sông suối:Nền hoặc sàn tầng một phải cao hơn mực nước ngập lụt cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực (số liệu tra cứu trực tiếp tại UBND cấp xã).

Toàn bộ kết cấu, vật liệu phải đảm bảo khả năng ngâm nước dài ngày và bố trí đường điện an toàn tuyệt đối.

Gia cố chống bão, lốc: Kết cấu mái, tường chịu lực phải được tính toán chịu rung lắc, áp lực gió giật mạnh; chủ hộ phải chủ động chằng chống, tháo dỡ hoặc hạ độ cao các hạng mục nguy hiểm trên cao như bồn nước inox, biển quảng cáo, tỉa cành cây xanh trước mùa mưa bão.

Khu vực có nguy cơ sét đánh:Bắt buộc lắp đặt hệ thống cột thu lôi, chống sét đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.