Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở TP. Đồng Nai ngập sâu

Sau trận mưa lớn chập sáng, nhiều khu dân cư, tuyến đường các địa phương ngập sâu

Tại ấp Phước Nguyên, xã An Phước, nước dâng cao khoảng 1,5m, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại phường Long Thành, nhiều khu vực ở Lộc An, ven suối Bưng Môn và An Lâm ngập sâu. Một số đoạn đường nước dâng cao, tràn vào nhà dân, có nơi mực nước cao hơn 1m. Các lực lượng chức năng phường Long Thành đã hỗ trợ người dân di dời tài sản và đưa người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Nhiều hộ dân khu vực Lộc An, Long Thành ngập sâu sau trận mưa.

Một số khu vực thấp trũng, nước tràn vào đường và khu dân cư, phương tiện di chuyển qua các điểm ngập gặp nhiều trở ngại. Người dân phải di chuyển chậm, lựa chọn các tuyến đường khác để tránh khu vực ngập sâu.

Tình trạng ngập xảy ra sau trận mưa lớn kéo dài. Đây cũng là khu vực có nhiều công trình hạ tầng, đô thị và giao thông đang được triển khai, khiến vấn đề thoát nước trong những thời điểm mưa lớn kéo dài được người dân đặc biệt quan tâm.

Các lực lượng chức năng địa phương đang theo dõi tình hình, cảnh báo người dân hạn chế đi qua những khu vực nước ngập sâu, đồng thời kiểm tra các điểm ngập để có phương án xử lý.