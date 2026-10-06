Khám phá những cây cầu bắc qua sông Seine tại Paris

Cầu Pont Neuf bắc qua sông Seine ở trung tâm Paris. Dù mang tên “Cầu Mới,” đây lại là cây cầu lâu đời nhất còn tồn tại của thủ đô nước Pháp, được khởi công năm 1578 dưới triều vua Henri III. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Alexandre III với Grand Palais ở phía sau. Công trình được xây dựng nhân Triển lãm Thế giới Paris năm 1900 và mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ đồng minh Pháp-Nga cuối thế kỷ XIX. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Pont au Change nối đảo Île de la Cité với hữu ngạn sông Seine. Cây cầu hiện nay được xây dựng dưới thời Hoàng đế Napoléon III và đưa vào sử dụng năm 1860. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Pont au Change với ba nhịp vòm đá bắc qua sông Seine. Dấu ấn đặc trưng của công trình là những phù điêu chữ “N” của Hoàng đế Napoléon III, bao quanh bởi vòng nguyệt quế. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Pont au Change với quần thể Conciergerie phía sau, tạo nên một trong những cảnh quan lịch sử đặc trưng của đảo Île de la Cité. Cây cầu được nhận biết bởi những phù điêu chữ “N” mang dấu ấn thời Napoléon III. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Pont Notre-Dame với nhịp vòm kim loại lớn ở giữa. Phiên bản cầu đá trước đây từng xảy ra nhiều tai nạn đường thủy đến mức bị gọi là “Cầu Quỷ”; ba vòm giữa sau đó được thay bằng một vòm kim loại dài khoảng 60 m để mở rộng luồng tàu; công trình cải tạo được khánh thành năm 1919. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Pont Marie nối hữu ngạn sông Seine với đảo Saint-Louis, là một trong những cây cầu cổ nhất Paris. Vua Louis XIII đặt viên đá đầu tiên năm 1614; những hốc trang trí trên các trụ cầu vốn dự kiến đặt tượng nhưng chưa bao giờ được sử dụng. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu đường sắt Austerlitz (Viaduc d’Austerlitz) bắc qua sông Seine, dành riêng cho tuyến metro số 5 của Paris. Công trình được xây dựng trong các năm 1903–1904 với một nhịp vòm thép lớn, không có trụ giữa sông để không cản trở giao thông đường thủy; được xếp hạng di tích lịch sử của Pháp năm 1986. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Bercy: Làn đường dành cho xe đạp chạy dưới phần cầu mở rộng của cầu Bercy, tạo nên hành lang đặc trưng với những nhịp đá lặp lại. Cầu được xây lại bằng đá năm 1864 và mở rộng đầu thế kỷ XX để đón cầu cạn của tuyến metro số 6. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Cầu Alexandre III: Các trụ cầu Alexandre III với mái vòm Điện Invalides ở phía xa. Cây cầu nối khu Invalides với khu vực Grand Palais - Petit Palais, tạo thành một trong những trục cảnh quan nổi bật bên sông Seine. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)