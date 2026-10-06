Bắc Ninh: Truyền dạy hát then - đàn tính cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong thời gian 7 ngày, học viên được các nghệ nhân ưu tú truyền dạy những kiến thức cơ bản về nghệ thuật diễn xướng then Tày - Nùng; giá trị về văn học, âm nhạc, trang trí mỹ thuật và trình diễn then.

Học viên tham dự lớp truyền dạy hát then - đàn tính.

Cùng đó, các học viên còn được học cách phân biệt các loại nhạc cụ, đạo cụ sử dụng trong nghệ thuật hát then, kỹ năng sử dụng đàn tính, học hát một số trích đoạn then cổ…Thông qua lớp truyền dạy góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật hát then - đàn tính ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, lan tỏa giá trị di sản đã được UNESCO ghi danh.

Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2019. Đây là nghi lễ tín ngưỡng dân gian diễn xướng tổng hợp gồm âm nhạc, ca hát, múa và nghệ thuật tạo hình của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái. Di sản hát then còn được đưa vào trong các chương trình giao lưu văn hóa, tour du lịch cộng đồng, trở thành một trong những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của Bắc Ninh.