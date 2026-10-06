5 món ăn sáng giàu chất chống oxy hóa cho phụ nữ sau tuổi 50

1. Cháo yến mạch với việt quất và hạt chia

Nội dung 1. Cháo yến mạch với việt quất và hạt chia 2. Bánh mì nguyên cám với bơ và trứng 3. Sữa chua không đường với dâu tây và các loại hạt 4. Khoai lang kèm trứng và rau xanh giàu chất chống oxy hóa 5. Cháo đậu đen với hạt và trái cây

Yến mạch giàu carbohydrate hấp thu chậm, beta-glucan và chất xơ, giúp bữa sáng no lâu mà vẫn nhẹ bụng. Thêm việt quất, món cháo có thêm anthocyanin - nhóm chất chống oxy hóa tạo nên sắc xanh tím đặc trưng của loại quả này, cùng vitamin C và nhiều hợp chất thực vật khác.

Một thìa hạt chia giúp bổ sung thêm chất xơ, protein thực vật và acid béo omega-3 ALA, giúp món ăn cân bằng hơn về dinh dưỡng. Nếu muốn tăng lượng protein, bạn có thể dùng thêm một phần sữa chua Hy Lạp không đường.

Cách làm khá đơn giản: Nấu yến mạch với sữa không đường đến khi mềm, sau đó cho việt quất tươi hoặc đông lạnh và hạt chia vào. Vị ngọt dịu của việt quất đã đủ để món cháo dễ ăn, vì vậy không cần thêm nhiều đường hay siro.

2. Bánh mì nguyên cám với bơ và trứng

Một vài lát bánh mì nguyên cám kết hợp với bơ và trứng có thể tạo thành bữa sáng vừa gọn nhẹ vừa đủ chất. So với bánh mì làm từ bột tinh chế, bánh mì nguyên cám giữ lại nhiều chất xơ hơn. Trong khi đó, bơ bổ sung chất béo không bão hòa, vitamin E và các carotenoid như lutein, zeaxanthin - những hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa.

Một vài lát bánh mì nguyên cám kết hợp với bơ và trứng có thể tạo thành bữa sáng vừa gọn nhẹ vừa đủ chất. Ảnh minh họa AI.

Trứng giúp bổ sung protein chất lượng cao cùng vitamin B12, choline và một lượng lutein, zeaxanthin. Nhờ sự kết hợp của các thành phần dinh dưỡng đa dạng, món ăn tạo cảm giác no lâu và cân đối hơn.

Bạn có thể nghiền khoảng nửa quả bơ chín, phết lên hai lát bánh mì nguyên cám rồi dùng cùng một quả trứng luộc hoặc trứng chần. Thêm vài lát cà chua hoặc một ít rau xanh vừa giúp món ăn bắt mắt hơn, vừa bổ sung vitamin C và các hợp chất thực vật.

Để giữ món ăn nhẹ nhàng và không làm tăng quá nhiều năng lượng, nên hạn chế các loại sốt nhiều đường, nhiều muối. Chỉ cần thêm chút tiêu, rau thơm hoặc vài giọt nước cốt chanh, bánh mì bơ trứng đã đủ thơm ngon.

3. Sữa chua không đường với dâu tây và các loại hạt

Đây là lựa chọn phù hợp cho những buổi sáng cần một món ăn nhanh nhưng vẫn muốn có nhiều nhóm chất dinh dưỡng. Dâu tây giàu vitamin C, anthocyanin và các polyphenol khác. Vitamin C có vai trò chống oxy hóa và tham gia vào quá trình hình thành collagen.

Sữa chua không đường cung cấp protein và canxi, trong khi các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hoặc hạt bí bổ sung chất béo không bão hòa, vitamin E, magie và các khoáng chất khác.

Bạn có thể dùng một hũ sữa chua không đường, thêm dâu tây cắt nhỏ cùng khoảng một thìa hạt. Tùy mùa, có thể thay đổi trái cây như kiwi, cam, ổi hoặc thanh long để tăng sự đa dạng của các hợp chất thực vật.

4. Khoai lang kèm trứng và rau xanh giàu chất chống oxy hóa

Một củ khoai lang nóng, thêm quả trứng luộc và phần rau xanh là lựa chọn đơn giản cho bữa sáng sau tuổi 50. Khoai lang ruột vàng giàu beta-carotene - tiền chất của vitamin A và có hoạt tính chống oxy hóa. Rau xanh như rau ngót, cải bó xôi, cải xanh hay bông cải xanh bổ sung chất xơ, vitamin C, carotenoid cùng nhiều hợp chất thực vật khác.

Bạn có thể hấp hoặc luộc khoai lang và trứng, ăn kèm rau xanh luộc hoặc xào nhanh với một chút dầu. Thỉnh thoảng, hãy đổi sang khoai lang tím để bổ sung anthocyanin. Cách kết hợp này không cầu kỳ nhưng vẫn mang đến một bữa sáng nhiều màu sắc, giàu chất xơ và đa dạng dưỡng chất.

5. Cháo đậu đen với hạt và trái cây

Đậu đen có màu sẫm nhờ chứa anthocyanin và nhiều polyphenol khác. Bên cạnh các hợp chất chống oxy hóa, loại đậu này còn cung cấp protein thực vật và chất xơ, giúp bữa sáng có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với cháo chỉ làm từ gạo.

Bạn có thể nấu cháo đậu đen cùng gạo lứt hoặc yến mạch, sau đó dùng với một ít hạt óc chó, hạnh nhân hoặc hạt bí. Thêm một phần trái cây giàu vitamin C như ổi, cam hoặc kiwi sẽ tạo sự đa dạng về màu sắc và hợp chất thực vật.

Nếu thích cháo ngọt, nên tạo vị ngọt vừa phải và hạn chế lượng đường thêm vào. Với người thích món mặn, đậu đen có thể nấu cùng gạo và kết hợp với trứng hoặc thịt nạc để tăng protein.

Đậu đen cũng có thể thay đổi với các loại đậu khác trong những ngày khác nhau. Việc luân phiên nhiều loại đậu, rau củ và trái cây sẽ giúp chế độ ăn phong phú hơn thay vì phụ thuộc vào một nguồn chất chống oxy hóa duy nhất.

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