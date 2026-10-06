Bắc Ninh: Mở rộng không gian quảng bá du lịch

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, du lịch Bắc Ninh sẽ được tuyên truyền qua các bài viết, banner trên Tạp chí Heritage, website và ứng dụng Vietnam Airlines với chủ đề “Bắc Ninh - Sắc màu miền di sản”. Nội dung quảng bá được xây dựng theo từng mùa, từng nhóm sản phẩm.

Các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh được UNESCO ghi danh sẽ được quảng bá rộng rãi trên hệ thống truyền thông của Vietnam Airlines.

Trong đó, tháng 11, Bắc Ninh sẽ giới thiệu thế mạnh du lịch nông nghiệp - sinh thái gắn với mùa thu hoạch nông sản, trái cây, sản vật và đặc sản địa phương, kết hợp các sự kiện, lễ hội để tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Sang tháng 12, trọng tâm là câu chuyện “Biến di sản thành tài sản”, giới thiệu những giá trị nổi bật trong kho tàng di sản của Bắc Ninh gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Theo đó sẽ tập trung giới thiệu giá trị văn hóa nổi bật như: 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, 26 bảo vật, nhóm bảo vật quốc gia, hệ thống di tích, làng nghề, lễ hội, ẩm thực và các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng…

Việc kết nối quảng bá du lịch trên hệ thống truyền thông của Vietnam Airlines được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận diện điểm đến Bắc Ninh, đồng thời tạo thêm kênh tiếp cận trực tiếp với thị trường khách có nhu cầu du lịch, công tác và trải nghiệm.