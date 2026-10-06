Đúng là Bộ đội Cụ Hồ

Nguyên do là: Hồi tháng 6-2000, ông Ngạc tham gia đợt điều dưỡng dành cho người có công, tại khách sạn của Bộ Tài chính ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Khoảng 14 giờ 30 phút, trong lúc bơi từ ngoài xa vào bờ, ông Ngạc phát hiện một người đang chìm dần dưới nước. Bãi biển lúc đó đông nghịt, mọi người mải vui đùa giữa sóng nước ầm ào nên ngoài ông Ngạc, dường như không ai biết sự này. Tuy đã bị thương, mất 25% sức khỏe (trong đội hình Sư đoàn 344 chiến đấu bảo vệ biên giới những năm 1979-1981, thương binh hạng 4/4), nhưng với nghị lực và ý chí của một người lính trinh sát qua nhiều trận mạc, ông Ngạc tức tốc tiếp cận, lật ngửa nạn nhân lên để tạo độ nổi rồi một tay bơi, một tay dìu cứu...

Một cuộc gặp thường niên gần đây của gia đình ông Hà Văn Ngạc và gia đình ông Nguyễn Hữu Vũ.

Vào đến bãi cát, ông phối hợp với lực lượng cứu hộ đào hố cho nạn nhân nằm nghiêng dốc đầu để trào dịch ngạt và nước ra ngoài, đồng thời tiêm thuốc trợ tim. Du khách xôn xao hỏi han... Thì ra, đấy là ông Nguyễn Hữu Vũ trong đoàn người có công ở xã Đông Anh cùng đi điều dưỡng đợt đó.

Sơ cứu người đồng đội xong, ông Ngạc và ông Hùng (cùng ở đoàn Việt Hưng) khiêng ông Vũ lên xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, rồi đưa về quê Đông Anh. Sau khi ông Vũ qua khỏi nguy hiểm, ông Ngạc tất tả trở lại đoàn, mọi người đang mong ngóng ông. Mấy hôm sau, dựa vào thông tin ít ỏi, em trai ông Vũ đã tìm đến cán bộ phụ trách công tác thương binh-xã hội ở địa phương, nhờ đó biết địa chỉ nhà ông Ngạc. Cuộc gặp hai gia đình tại nhà ông Ngạc ngay sau đó vô cùng xúc động, đậm đà tình cảm của hai người lính trở về sau chiến tranh. Họ đã làm lễ thắp hương tổ tiên, chính thức kết nghĩa anh em.

Hơn 20 năm qua, hai gia đình duy trì qua lại thăm hỏi mỗi dịp lễ, tết hay khi nhà có việc trọng, giữ gìn tình đồng đội bình dị và chân thành, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống.