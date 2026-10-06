Vì sao người Trung Quốc đổ về đỉnh núi Võ Đang?

Những ngôi đền cổ giữa 72 ngọn núi, dấu tích hoàng gia và truyền thống Đạo giáo biến Võ Đang thành điểm đến đặc biệt với người tìm kiếm sự bình an. Ảnh: CGTN.

Dãy núi nằm ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, từ lâu được xem là vùng đất linh thiêng của Đạo giáo.

Ngồi bên ngoài Kim Điện, ngôi đền Đạo giáo nằm trên đỉnh Thiên Trụ, bà Liu Haiyan cầu mong vị thần phù hộ cho đất nước “mưa thuận gió hòa, ngày càng phồn vinh”.

Mỗi ngày, dòng du khách và người hành hương nối nhau đến Võ Đang. Những đỉnh núi kỳ vĩ, cung điện cổ và các công trình tôn giáo nơi đây đã thu hút 14 triệu lượt khách trong năm 2025, theo số liệu của chính quyền, SCMP cho biết.

Các công trình Đạo giáo ở Võ Đang có lịch sử từ thế kỷ VII, sau đó được mở rộng qua nhiều thế kỷ dưới các triều đại Nguyên, Minh và Thanh.

Nuôi dưỡng đất trời

Dãy Võ Đang gồm 72 ngọn núi, được cho là cùng hướng về Thiên Trụ. Theo quan niệm truyền thống, phần chân núi gắn với hỏa, trong khi vị thần được thờ trên đỉnh núi lại gắn với thủy.

“Nước ở trên cao có thể tưới nhuần đất đai, còn lửa ở phía dưới mang lại hơi ấm, giúp vạn vật sinh trưởng”, ông Shu Chenghai, Giám đốc bộ phận giáo dục cộng đồng của Bảo tàng Võ Đang, giải thích.

Ngay cả kiến trúc Kim Điện cũng phản ánh quan niệm này. Trong thuyết ngũ hành của Trung Quốc, kim sinh thủy. Trong khi nguồn nước tự nhiên có thể cạn theo thời gian, tòa điện bằng đồng được xem như biểu tượng góp phần nuôi dưỡng đất trời.

“Kim Điện gửi gắm lời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước thái bình và thịnh vượng”, ông Shu nói.

Màn múa võ của các đạo sĩ tại núi Võ Đang. Ảnh: China Discovery.

Các đạo sĩ và tu sĩ Đạo giáo chịu trách nhiệm chăm nom những địa điểm tôn giáo trên núi Võ Đang. Với mái tóc búi cao và bộ đạo bào màu xanh đặc trưng, họ đi lại giữa các ngôi đền, trò chuyện với du khách và kiểm soát vé tại lối vào.

Vai trò của họ cũng tạo nên mối liên kết giữa đời sống tín ngưỡng trên núi và cộng đồng dân cư sinh sống tại đây.

Cai Hongping sinh ra ở Võ Đang. Gia đình bà từng sống cạnh Tử Tiêu Cung, một quần thể đền Đạo giáo lớn trên núi.

“Một số đạo sĩ lớn tuổi ở đó đặc biệt tốt bụng và nhân hậu. Thỉnh thoảng họ cho chúng tôi táo tàu, đậu phộng hoặc hoa quả”, bà kể.

Tuổi thơ của Cai gắn với một cuộc sống không dễ dàng. Khi đó, lương thực và nhiều nhu yếu phẩm khan hiếm. Thế nhưng trong ký ức của bà, những ngôi đền lại là những nơi tràn ngập niềm vui.

“Tôi thường theo các đạo sĩ đi nhận biết những loại thảo dược Trung Quốc, tập võ cùng họ và đôi khi còn lén lấy hoa quả mà khách hành hương để lại làm lễ vật”, bà nói.

Mối liên hệ của Cai với Võ Đang không dừng lại ở những ngôi đền. Ông của bà từng làm công tác bảo tồn di sản tại đây, chuyên bảo quản và lập hồ sơ các hiện vật văn hóa. Cha bà làm gậy chống cho du khách. Cai cùng những người thân đôi khi theo cha lên núi hái dược liệu để bán.

“Cả ngọn núi chính là tuổi thơ của tôi. Nơi đây cũng dạy tôi biết trân trọng sự sống”, bà nói.

Mối liên hệ với Tử Cấm Thành

Các cung điện và đền thờ tại Võ Đang phát triển mạnh dưới triều Minh, khi Minh Thành Tổ Chu Đệ triển khai một chiến dịch xây dựng quy mô lớn nhằm gắn triều đại của mình với Đạo giáo.

Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, quần thể Võ Đang có hàng chục đền, cung điện và tu viện. Hiện nay, hơn 60 công trình vẫn còn tồn tại.

Sự phát triển của Võ Đang diễn ra cùng thời điểm với một công trình lớn khác do Chu Đệ cho xây dựng: Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

“Khi nói Tử Cấm Thành được xây ở phía Bắc còn Võ Đang được phát triển ở phía Nam, chúng tôi muốn nói rằng hai di sản thế giới này giống như một cặp song sinh”, ông Shu cho biết.

Võ Đang không chỉ nổi tiếng với những ngôi đền Đạo giáo cổ mà còn lưu giữ dấu ấn triều Minh. Ảnh: Fiona Mai.

Theo ông, hai địa danh cùng truyền tải một thông điệp về trật tự giữa trời và người: một nơi đại diện cho thiên giới, nơi còn lại đại diện cho cõi nhân gian.

Mối liên hệ đặc biệt giữa Võ Đang và các hoàng đế nhà Minh vẫn còn được nhìn thấy trên tuyến đường mà du khách và người hành hương ngày nay đi qua. Dọc đường có nhiều bia đá ghi lại những tuyên cáo nghi lễ được thực hiện nhân danh hoàng đế vào năm đầu tiên của mỗi triều đại.

“Một vị hoàng đế cần thực hiện nghi lễ tuyên cáo với Chân Vũ, thông báo rằng mình đã kế vị ngai vàng và bày tỏ mong muốn nhận được sự phù hộ của trời”, ông Shu nói.

Từ xa xưa, Võ Đang đã thu hút những người tìm kiếm sự tĩnh lặng và con đường tu dưỡng tinh thần.

Theo ông Thư, địa hình đặc biệt của dãy núi thể hiện quan niệm truyền thống động thiên phúc địa, tức những nơi được xem là “động trời, đất lành” và thích hợp để con người tìm về sự thanh tịnh.

“Quan niệm này cho rằng sự hòa hợp sâu sắc giữa con người và thiên nhiên không đơn thuần là thứ con người có thể tự tạo ra”, ông giải thích.

Rời Kim Điện, du khách tiếp tục bắt gặp những ngôi đền và hình tượng tín ngưỡng gắn với nhiều mong cầu khác nhau, từ sức khỏe, sự cân bằng trong tâm hồn cho tới võ thuật.

Tìm sự bình an giữa núi non

Wang Xia mới đây đi từ Nội Mông đến Võ Đang và ghé Thái Tử Pha, một quần thể đền Đạo giáo gắn với truyền thuyết về những năm tháng đầu đời của Chân Vũ khi còn là một hoàng tử.

“Việc thái tử từng học tập ở đây khiến nơi này đặc biệt hấp dẫn tôi. Tôi muốn cầu nguyện cho con mình, mong con học hành thuận lợi và có một tương lai tươi sáng”, Wang nói.

Từ những người hành hương cầu bình an đến du khách yêu lịch sử, Võ Đang thu hút hàng triệu người bằng cảnh quan núi thiêng và di sản Đạo giáo hàng thế kỷ. Ảnh: Fiona Mai.

Lần đầu Wang biết đến Võ Đang là qua những cuốn sách. Sau khi tìm hiểu về triều Minh, bà bắt đầu mơ một ngày được tận mắt đặt chân đến nơi này.

“Tôi từng hình dung rằng đến đây sẽ có cảm giác như bước vào thế giới của các vị tiên trong Đạo giáo. Và đúng là nơi này mang lại cho tôi cảm giác ấy: một ngọn núi của các vị tiên”, bà nói.

Bà Liu cũng đã cùng con gái là Ji Jiaxin đi hàng trăm km từ tỉnh Hà Bắc đến đây. Hai mẹ con cũng thành tâm cầu nguyện trước Chân Vũ, vị thần được xem là người bảo hộ núi Võ Đang.

“Ngài có thể dẫn dắt con người hướng thiện, đồng thời bảo hộ mọi sinh linh trên mảnh đất này”, Ji Jiaxin nói.

Với hai mẹ con, Võ Đang vừa là thắng cảnh thiên nhiên, vừa mang ý nghĩa tâm linh. Nằm ở độ cao khoảng 1.610 m so với mực nước biển, Kim Điện là nơi họ tìm thấy cảm giác thanh lọc và bình an trong tâm hồn.

“Ai đến đây cũng mang theo một tấm lòng thành. Khi thành tâm, thần linh sẽ đáp lại”, bà Liu nói.