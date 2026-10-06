Đẩy mạnh phát triển làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu

UBND xã Nam Phước ra mắt Tổ Quản lý Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu.

Tại chương trình, UBND xã công bố Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 26-8-2026 về thành lập Tổ Quản lý và trao Quyết định, ra mắt các thành viên. Tổ Quản lý sẽ là đầu mối kết nối giữa chính quyền, cộng đồng dân cư, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp du lịch và du khách; từng bước hình thành phương thức quản lý điểm đến phù hợp với đặc thù du lịch cộng đồng.

Theo UBND xã Nam Phước, Tổ Quản lý cần nhanh chóng xây dựng chương trình hoạt động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời từng bước hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của Trà Nhiêu.Tổ Quản lý cũng được định hướng tăng cường liên kết, quảng bá và ứng dụng công nghệ, trong đó chú trọng sản phẩm du lịch thực tế ảo VR360, hình ảnh, video và các nền tảng số để quảng bá Trà Nhiêu.Qua đó, từng bước xây dựng Trà Nhiêu trở thành điểm đến xanh, văn minh, thân thiện, giàu bản sắc và phát triển bền vững, góp phần tạo thêm sinh kế và nâng cao vai trò của người dân trong phát triển du lịch địa phương.

Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu cách Hội An chỉ 5 km và cách TP Đà Nẵng 30km. Nơi đây có 10ha rừng dừa nước với nhiều làng nghề thủ công độc đáo.Làng du lịch Trà Nhiêu đang phát triển nhiều ngành nghề phục vụ hoạt động du lịch trải nghiệm nhưchài lưới trên sông, làm chiếu cói, đan lát truyền thống, nấu rượu. Năm 2010, Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu hình thành, từ đó đến nay mở ra cơ hội cho người dân phát triển du lịch.