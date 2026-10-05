Xã Công Hải có 149 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Chiều 5-10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Công Hải tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an Nhân dân năm 2027.

Qua thống kê, toàn xã có 8 thôn, với tổng số 610 công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi xét duyệt sơ bộ, có 149 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an Nhân dân năm 2027; 3 trường hợp thuộc diện miễn, 458 trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, xã Công Hải sẽ tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào ngày 20-10; công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự dự kiến thực hiện trong tháng 11-2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các thôn tiếp tục quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đồng thời thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an Nhân dân năm 2027, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.