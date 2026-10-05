Hơn 10.000 tấn heo dùng chất cấm đã được đưa ra thị trường

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi quy mô đặc biệt lớn, đưa hơn 10.000 tấn heo ra thị trường, trị giá trên 600 tỷ đồng.

Cuối tháng 7/2026, Công an TPHCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM kiểm tra 3 xe tải do Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985) và Phạm Văn Hùng (SN 1976), cùng trú tại Đồng Nai, làm chủ hàng. Kết quả phát hiện 280 con heo dương tính với Salbutamol, trong đó 80 con đồng thời dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệu (áo xanh), Phạm Văn Hùng (áo trắng), Nguyễn Thị Trinh Nữ (áo sọc). Ảnh: CACC.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là các trang trại và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai.

Tại 7 cơ sở, trang trại thuộc các phường Trị An, Dầu Giây và các xã Hưng Thịnh, Bàu Hàm, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 3.909 con heo, trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với Salbutamol. Số heo này sau đó được cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy.

Theo kết quả điều tra, nguồn Salbutamol trong vụ án được xác định do Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú tỉnh Vĩnh Long) cung cấp.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu một loại cám được cho là có tác dụng giúp heo săn chắc, tạo nhiều nạc, có nguồn gốc từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg. Nữ đã bán loại này với số lượng lớn cho các đối tượng sử dụng trong quá trình nuôi heo vỗ béo.

Chất tạo nạc được phối trộn theo tỷ lệ khoảng 100g Salbutamol với 300kg cám, dùng cho 100 con heo ăn mỗi lần. Trung bình một đợt vỗ béo 100 con heo sử dụng khoảng 3kg chất tạo nạc.

Các đối tượng mua heo có trọng lượng khoảng 100-110kg/con, sau đó vỗ béo trong khoảng 30 ngày để đạt 130-140kg rồi xuất bán kiếm lời.

Tại 7 cơ sở, trang trại thuộc các phường Trị An, Dầu Giây và các xã Hưng Thịnh, Bàu Hàm, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 3.909 con heo dương tính với Salbutamol. Ảnh: CACC.

Đáng chú ý, để đối phó với việc kiểm tra, trước khi đưa heo đến lò mổ khoảng 10 ngày, các đối tượng ngưng sử dụng Salbutamol, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải với mục đích làm giảm khả năng phát hiện chất cấm khi xét nghiệm.

Quá trình điều tra, công an xác định để đưa heo sử dụng chất cấm ra thị trường, các đối tượng còn có sự giúp sức của người làm công tác kiểm dịch. Theo cơ quan điều tra, Võ Quốc Sơn - kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm Chăn nuôi thủy sản khu vực 2, Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch.

Ông Võ Quốc Sơn không kiểm tra thực tế nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn TPHCM để không cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh, qua đó vận chuyển heo từ Đồng Nai lên giết mổ tại các lò mổ trên địa bàn TPHCM.

Chất cấm các đối tượng sử dụng. Ảnh: CACC.

Bằng các thủ đoạn trên, heo sử dụng chất cấm được đưa vào các lò mổ rồi phân phối ra chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị và các kênh tiêu thụ khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 01/2026 bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường tiêu thụ, ước tính giá trị trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo trên được tiêu thụ tại địa bàn TPHCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án về 4 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Buôn bán hàng cấm", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ"; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can.

Trong đó, 7 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", gồm Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Anh, Đồng Thị Bẩy, Nguyễn Thanh Tín, Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Hùng.

Móc nối với cán bộ kiểm dịch, heo nhiễm chất cấm, virus vẫn được đưa tới và giết mổ tại các lò. Ảnh: CACC.

Nguyễn Thị Trinh Nữ bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm". Nguyễn Văn Hiệu còn bị khởi tố thêm về tội "Đưa hối lộ", trong khi Võ Quốc Sơn bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, những người liên quan cũng như các đầu mối tiêu thụ để xử lý theo quy định.

Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist và nằm trong danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Theo cơ quan chức năng, tồn dư Salbutamol trong thực phẩm có thể ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng, gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, run cơ, choáng váng và một số vấn đề sức khỏe khác.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi không sử dụng chất tạo nạc để tăng trọng, không mua bán, sử dụng hoặc lưu giữ các loại hóa chất, chất bổ sung không rõ nguồn gốc được quảng cáo với công dụng "siêu nạc", "tăng trọng nhanh".

Các cơ sở giết mổ, thu mua, chợ đầu mối và đơn vị kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát chặt nguồn gốc heo. Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng tại các cơ sở được kiểm soát.