Chuyến xe khởi hành muộn gần một tiếng. Trên xe không còn nhiều khách. Người ngủ gật, người ôm túi đồ nhìn ra cửa kính. Mưa bám thành từng vệt dài, khiến cảnh vật hai bên đường nhòe đi. Xe dừng ở một trạm nhỏ ven đường để bác tài mua nước. Tôi nhìn thấy một bà cụ đứng nép dưới mái hiên quán nước đã đóng cửa. Bà mặc chiếc áo nâu bạc màu, đầu đội nón lá cũ, tay ôm chiếc túi vải sờn mép. Bà bước đến hỏi người phụ xe điều gì đó. Anh ta lắc đầu, chỉ tay về phía trước rồi quay đi. Bà cúi xuống, lấy mấy tờ tiền lẻ trong túi ra đếm.

Khi bác tài trở lại, bà rụt rè hỏi:

- Chú ơi, xe mình có về qua xã An Hòa không? Cho tôi đi nhờ đến đầu làng cũng được.

Bác tài nhìn đồng hồ.

- Xe muộn rồi, bà ạ.

Bà cụ vội xua tay:

- Thế thôi, các chú cứ đi. Tôi đợi chuyến sau cũng được.

Bà lùi lại dưới mái hiên, ôm chiếc túi vải trước ngực. Mưa vẫn rơi, gió thổi làm tà áo mỏng lay động. Xe chuẩn bị lăn bánh, tôi chợt lên tiếng:

- Bác tài, hay mình cho bà cụ đi cùng đi bác. Trời tối rồi, để bà ở đây một mình tội lắm.

Bác tài nhìn tôi, im lặng một lúc rồi mở cửa xe.

- Thôi, bà lên đi. Có gì chúng tôi tính sau.

Bà cụ mừng rỡ bước lên, miệng không ngừng cảm ơn. Tôi nhường bà chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

- Bà ngồi đây cho đỡ say xe.

Xe lại lăn bánh trong màn mưa.

***

Xe tiếp tục chạy, bà cụ ngồi im, hai tay giữ chặt chiếc túi vải. Tôi hỏi bà:

- Bà vừa ở thành phố về ạ?

Bà gật đầu, giọng chùng xuống:

- Ừ, tôi lên thăm con trai. Nó làm trên thành phố. Hôm trước, nó gọi về bảo mẹ lên chơi mấy hôm. Tôi mừng quá, cả đêm chẳng ngủ được.

Bà ngừng một lát.

- Ai ngờ đến nơi lại chẳng gặp được nó. Tôi chờ mãi, hỏi thăm mấy người cũng không biết nó đi đâu. Điện thoại thì hết pin từ trưa, chẳng gọi được cho ai. Nghĩ bụng chắc nó bận việc đột xuất, tôi đành tìm đường về quê.

Tôi nhìn bà, không biết nói gì cho phải.

- Thế bà không giận anh ấy sao?

Bà lắc đầu.

- Giận gì cháu. Nó đi làm vất vả, chắc có chuyện gì khó nói. Tôi chỉ tiếc đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, định lên ở với con mấy hôm.

Tôi nhìn chiếc túi vải đặt trên đùi bà, chợt hiểu vì sao bà giữ nó cẩn thận đến thế. Tôi hỏi bà mang theo những gì. Bà mở túi, lấy ra một gói bánh được bọc cẩn thận bằng mấy lớp túi nilon.

- Bánh tôi tự làm đấy cháu. Hồi nhỏ, con trai tôi thích món này lắm. Nhà nghèo, chẳng có tiền mua quà bánh, nên mỗi lần nó đòi ăn, tôi lại tranh thủ làm một ít.

Bà vuốt nhẹ gói bánh.

- Tôi định mang lên cho nó. Giờ nó lớn rồi, có tiền mua đủ thứ. Nhưng bánh mẹ làm chắc vẫn có cái vị riêng.

Tôi nhớ đến mẹ mình. Mỗi lần tôi về, mẹ thường chuẩn bị mấy quả ổi trong vườn, ít cá khô hoặc lọ cà muối. Có lần tôi mang đồ ăn lên thành phố rồi để quên trong góc bếp đến hỏng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Trong xe, mọi người đã ngủ gần hết. Tôi quay mặt ra cửa kính. Điện thoại rung lên, mẹ nhắn hỏi tôi đã ăn gì chưa. Tôi trả lời rằng mình đang trên xe, sắp về đến quê. Mẹ gửi lại một câu: “Về nhà mẹ để phần cơm rồi, con cứ yên tâm”. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi.

***

Gần chín giờ tối, xe bắt đầu đi vào địa phận huyện. Mưa đã ngớt, sương phủ mờ hai bên đường. Những ngôi nhà ven đường thưa dần, ánh đèn vàng hắt ra từ vài quán ăn nhỏ. Bà cụ hỏi bác tài còn bao lâu nữa mới đến xã An Hòa. Bác nhìn đường rồi bảo khoảng hai mươi phút. Bà gật đầu, hai tay vẫn ôm chiếc túi vải. Tôi hỏi bà có nhớ số điện thoại của con trai không. Bà đọc cho tôi một dãy số đã thuộc lòng. Tôi lấy điện thoại của mình gọi thử mấy lần nhưng không ai nghe máy. Tôi nói với bà:

- Chắc anh ấy đang bận thật. Có khi anh ấy cũng đang tìm bà đấy.

Bà cụ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

- Ừ, nó làm việc nhiều lắm. Hồi còn ở nhà, nó đâu để mẹ phải chờ lâu thế này.

Nói xong, bà im lặng. Tôi không hỏi thêm, chỉ thấy thương người đàn bà già nua đang ôm khư khư gói bánh đã mang đi cả một quãng đường dài mà chưa kịp trao cho con. Xe rẽ vào con đường dẫn đến xã. Bác tài giảm tốc độ, hỏi bà cụ nhà ở gần đâu.

- Nhà tôi gần cây đa đầu làng. Qua cây đa một chút là đến.

Bác tài nói sẽ đưa bà đến tận nơi. Bà vội vàng cảm ơn, nhưng vẫn ái ngại:

- Chú cứ cho tôi xuống ở ngã ba phía trước cũng được. Tôi đi bộ một đoạn là tới, không muốn làm mất thời gian của các chú.

- Đã chở bà thì phải đưa đến nơi. Đường tối thế này, bà đi một mình sao được.

Một lúc sau, xe dừng bên cây đa già. Con đường làng vắng lặng, chỉ có tiếng chó sủa vọng ra từ những ngôi nhà xa xa. Tôi xách giúp bà chiếc túi vải xuống xe. Bà đứng bên lề đường, nhìn về phía con ngõ nhỏ rồi quay lại cảm ơn mọi người.

Tôi hỏi bà có cần đưa vào tận nhà không. Bà bảo nhà gần lắm, đi thêm vài bước là tới. Bà quay lưng bước vào ngõ. Đi được một đoạn, bà lại ngoảnh đầu nhìn chiếc xe.

Tôi ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra. Mẹ vừa nhắn thêm: “Con sắp về chưa?”. Tôi trả lời rằng xe sắp đến bến. Mẹ gửi lại một biểu tượng mặt cười.

***

Xe đến bến cuối đã gần mười giờ đêm. Tôi kéo ba lô xuống, bước ra ngoài và thấy mẹ đang đứng đợi dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô cũ. Thấy tôi, mẹ vội bước tới:

- Trời mưa thế này mà con đi xe muộn quá. Có đói không con?

Tôi cầm lấy chiếc ô trong tay mẹ.

- Mẹ chờ lâu chưa?

- Cũng mới thôi con.

Vào nhà, tôi thấy trên bàn có đĩa khoai lang luộc và nồi canh được đậy kín. Mẹ vừa dọn cơm vừa hỏi chuyện công việc, chuyện đường sá. Tôi kể cho mẹ nghe về bà cụ, gói bánh tự làm và chuyến đi lên thành phố không gặp được con trai. Mẹ lắng nghe rồi khẽ thở dài:

- Chắc nó cũng có nỗi khó riêng. Nhưng người già rồi, có khi chẳng cần gì nhiều. Chỉ mong con cái nhớ đến mình một chút thôi.

Mẹ bóc một củ khoai, đặt vào bát tôi. Tôi cúi đầu ăn. Củ khoai đã nguội nhưng vẫn ngọt. Bỗng nhiên, tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi nhớ những lần mẹ gọi điện, tôi thường bảo đang bận rồi vội vàng cúp máy. Có khi mẹ chỉ muốn kể chuyện cây ổi ra quả, chuyện con mèo trong nhà vừa đẻ, vậy mà tôi chẳng đủ kiên nhẫn để nghe hết.

Vài ngày sau, tôi có việc phải lên thành phố. Trước khi đi, tôi ghé qua xã An Hòa, tìm đến ngôi nhà gần cây đa để hỏi thăm bà cụ. Bà đang ngồi nhặt rau ngoài hiên. Thấy tôi, bà vui vẻ mời vào nhà. Tôi hỏi chuyện hôm trước. Bà kể sáng hôm sau, con trai đã gọi điện về, xin lỗi vì có việc đột xuất nên không kịp gặp mẹ. Nó hẹn cuối tháng sẽ thu xếp về quê. Bà nói rồi đứng dậy vào nhà lấy một gói bánh nhỏ đưa cho tôi.

- Bánh tôi làm hôm trước đấy. Cháu mang về ăn cho vui.

Tôi nhận gói bánh, cảm ơn bà rồi ra về. Từ hôm ấy, mỗi lần đi xa, tôi đều gọi điện cho mẹ trước khi lên xe. Và tôi hiểu, điều quý giá nhất mà người thân mong đợi không phải món quà đắt tiền ta mang về, mà là sự quan tâm chân thành khi vẫn còn có thể. Bởi đôi khi, chỉ một tiếng gọi ngoài hiên nhà cũng đủ làm ấm lòng người đã đợi ta suốt một ngày dài: “Mẹ ơi, con về rồi”.