Trong nhiều nền văn hóa, việc đi tất khi lên giường ngủ thường bị xem là thói quen khó chịu, gây bí bách hoặc chỉ bất đắc dĩ áp dụng vào những ngày đại hàn. Thế nhưng, tại Nhật Bản, người dân đi tất trước khi chìm vào giấc ngủ lại diễn ra quanh năm, bất kể tiết trời mùa đông lạnh giá hay mùa hè oi bức.

Đằng sau thói quen tưởng chừng kỳ lạ này không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự giao thoa giữa triết lý dưỡng sinh phương Đông, đặc điểm kiến trúc nhà ở truyền thống và những nguyên lý khoa học về sinh lý giấc ngủ. Dưới đây là 5 lý do cốt lõi giải thích vì sao người Nhật Bản lại duy trì thói quen đi tất khi ngủ suốt bốn mùa trong năm.

Người Nhật Bản có thói quen đi tất khi ngủ bất kể đông hay hè. (Ảnh: Dreamntime)

Ám ảnh về chứng lạnh chân

Để hiểu thói quen đi tất ngủ của người Nhật, trước hết cần nhắc đến khái niệm “Hie-sho” (Chứng lạnh cơ thể), thuật ngữ cực kỳ phổ biến trong đời sống và y học truyền thống Nhật Bản (Kampo). Khác với y học phương Tây thường chỉ chẩn đoán bệnh khi có tổn thương thực thể, người Nhật coi việc tay chân lạnh ngay cả khi nhiệt độ phòng bình thường là dạng rối loạn tuần hoàn máu ngoại vi cần được phòng ngừa nghiêm ngặt.

Trong quan niệm dưỡng sinh, lòng bàn chân được ví như “trái tim thứ hai” của cơ thể, nơi tập trung hàng loạt huyệt đạo quan trọng và các đầu dây thần kinh liên kết trực tiếp với ngũ tạng. Người Nhật tin rằng khí lạnh luôn có xu hướng tích tụ ở phần dưới, nếu để bàn chân nhiễm lạnh, hàn khí sẽ xâm nhập ngược lên trên, làm suy giảm hệ miễn dịch, gây đau mỏi vai gáy, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, đặc biệt là ở phụ nữ.

Chính vì vậy, giữ ấm đôi chân được xem là nguyên tắc vàng của sức khỏe. Với người Nhật, đôi tất khi ngủ không đơn thuần là món đồ giữ nhiệt mùa đông, mà đóng vai trò như một lớp “áo giáp” bảo vệ cơ thể khỏi sự thất thoát dưỡng khí suốt đêm dài trong những tháng mùa hè.

Người Nhật Bản coi bàn chân là nơi cần chăm sóc cẩn thận. (Ảnh: JPTimes)

Thói quen ngủ sàn Tatami

Yếu tố địa lý và kiến trúc nhà ở đóng vai trò quyết định hình thành nên thói quen sinh hoạt của người Nhật. Trong văn hóa truyền thống lẫn hiện đại, rất nhiều gia đình Nhật Bản vẫn duy trì thói quen trải đệm Futon trực tiếp trên sàn chiếu cói Tatami hoặc sàn gỗ để ngủ thay vì sử dụng giường cao như phương Tây.

Theo quy luật vật lý, không khí lạnh luôn nặng hơn không khí nóng và chìm xuống sát mặt sàn. Dù vào mùa đông hay những đêm mùa hè giao mùa, bề mặt sàn nhà sát đất luôn là khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong phòng. Khi nằm ngủ trên đệm Futon, phần bàn chân rất dễ vô tình thò ra khỏi chăn trong lúc xoay trở mình và tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh sát sàn nhà.

Bên cạnh đó, phần lớn nhà ở dân dụng tại Nhật Bản được xây dựng bằng vật liệu nhẹ để chống động đất, khả năng cách nhiệt không cao bằng nhà tường gạch dày. Vào mùa hè, khí hậu Nhật Bản cực kỳ nóng ẩm, buộc người dân phải bật điều hòa nhiệt độ hoặc quạt điện xuyên đêm. Luồng hơi lạnh từ máy điều hòa kết hợp với độ ẩm giảm sâu dễ khiến bàn chân bị khô nẻ và nhiễm lạnh đột ngột lúc rạng sáng. Việc đi tất ngủ lúc này trở thành giải pháp cân bằng nhiệt độ hoàn hảo, giữ cho phần chi dưới luôn ổn định bất kể sự chênh lệch nhiệt độ trong phòng.

Tất còn được thiết kế để phù hợp với guốc gỗ truyền thống. (Ảnh: iStock)

Sợ làm bẩn đệm

Sự tỉ mỉ và ý thức giữ gìn vệ sinh của người Nhật đã trở thành nét văn hóa đặc trưng khiến cả thế giới nể phục. Trong không gian phòng ngủ Nhật Bản, đệm Futon, ga trải giường và chiếu Tatami là những vật dụng đòi hỏi quy trình bảo quản cực kỳ công phu.

Đệm Futon không thể giặt máy thường xuyên như vỏ ga thông thường, mà chủ yếu được làm sạch bằng cách phơi nắng định kỳ để diệt khuẩn và hút ẩm. Trong khi đó, bàn chân là bộ phận tiết ra lượng mồ hôi và bã nhờn rất lớn ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi.

Vào mùa hè nóng nực, mồ hôi chân tiết ra dễ thấm trực tiếp xuống lớp ga trải giường và mặt chiếu Tatami, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển và để lại mùi khó chịu. Nếu để chân trần chạm vào chăn đệm mỗi đêm, tần suất phải vệ sinh và giặt giũ sẽ tăng lên đáng kể.

Đối với người Nhật, việc mang một đôi tất sạch, khô thoáng trước khi bước lên giường là cách giữ cho không gian nghỉ ngơi luôn tinh tươm, ngăn nắp. Đôi tất lúc này đóng vai trò như một lớp màng ngăn cách vệ sinh giữa cơ thể và chăn đệm. Thậm chí, nhiều người Nhật còn phân chia rạch ròi giữa tất đi ngoài đường, tất đi trong nhà và tất chuyên dùng để ngủ, tuyệt đối không bao giờ mang đôi tất đã đi trong nhà lên giường.

Đi tất sạch cũng là cách giúp giường chăn luôn thơm tho. (Ảnh: JPGuide)

Sự phát triển của tất ngủ

Sở dĩ người Nhật có thể thoải mái đi tất ngủ ngay cả giữa mùa hè oi ả mà không hề cảm thấy bí bách hay khó chịu là nhờ vào sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp dệt may nội địa. Tại Nhật Bản, tất đi ngủ (Oyasumi Kutsushita) là một phân khúc sản phẩm hoàn toàn tách biệt với tất thời trang hay tất thể thao thông thường.

Các nhà sản xuất Nhật Bản nghiên cứu rất kỹ cấu trúc sợi vải và thiết kế riêng cho từng mùa. Vào mùa đông, tất ngủ thường được dệt từ sợi lông cừu mịn, sợi giữ nhiệt sinh học hoặc vải bông xù mềm mại. Ngược lại, vào mùa hè, tất ngủ được làm từ các chất liệu tự nhiên siêu thoáng khí như sợi lụa tơ tằm, sợi tre, vải lanh hoặc cotton hữu cơ có khả năng thấm hút mồ hôi tức thì và điều hòa thân nhiệt.

Đặc biệt, thiết kế của tất ngủ Nhật Bản luôn tuân thủ nguyên tắc không gây áp lực lên mạch máu. Phần cổ tất được dệt bản rộng với độ co giãn cực kỳ nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đường chun bó chặt gây hằn vết hay cản trở lưu thông máu như tất thông thường.

Một số loại tất ngủ mùa hè của Nhật thậm chí còn được thiết kế hở ngón chân vừa giúp ôm trọn và giữ ấm phần gan bàn chân, cổ chân, vừa để các đầu ngón chân được thông thoáng, tản nhiệt tự nhiên. Chính sự tinh tế đến từng chi tiết này đã biến việc đi tất ngủ từ một biện pháp giữ ấm thành trải nghiệm thư giãn dễ chịu suốt bốn mùa.