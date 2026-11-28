Giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại phường Thục Phán.

Nội dung truyền thông tập trung vào giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và ăn chín, uống chín; vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và tiêm đầy đủ theo khuyến cáo; theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm và đi khám phù hợp khi có dấu hiệu bất thường.

Lợi ích của xét nghiệm HIV sớm, xét nghiệm định kỳ, dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị ARV, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh truyền thông về tuân thủ điều trị ARV, duy trì tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế để đạt K=K; tăng cường các thông điệp chống kỳ thị, phân biệt đối xử, bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Trong tháng hành động, các hoạt động truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng có đông người qua lại, tổ chức mít tinh, diễu hành, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, lồng ghép tư vấn, xét nghiệm HIV và kết nối người dân với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS…

Sở Y tế phối hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi các nội dung về phòng, chống dịch bệnh trên phương tiện thông tin đại chúng, cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở Methadone, đơn vị cung cấp dịch vụ PrEP và các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động phù hợp. Các bệnh viện, trạm y tế xã, phường chủ động tổ chức hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng tại đơn vị và địa phương.

Thông qua Tháng hành động, tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.