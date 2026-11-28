Tôi đi leo núi, và bắt gặp cô ấy ngồi cheo leo trên một tảng đá giữa lưng chừng. Dân leo núi ngồi nghỉ mệt hoặc check-in ở dọc đường là chuyện bình thường. Nếu như bây giờ tôi không mệt tàn tạ đến mức phải leo núi bằng cả tứ chi, thở bằng cả tai và miệng thì chắc là tôi cũng sẽ thong dong dựng điện thoại lên và chụp vài tấm hình giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ này.

Tôi ngồi xuống một tảng đá gần đó, uống hết một chai nước và quan sát rất lâu, rồi tự dưng thấy lòng mình kì lạ. Tôi mon men đến gần.

“Thất tình à?”

“Ừ.”

“Đừng nhảy xuống nhé!”

“Có gì ăn không?”

“Có ba quả quýt, một quả táo, ba lít nước và một đòn bánh tét nhân đậu ngọt.”

“Cậu thật sự mang theo bánh tét để leo núi á?”

“Mẹ tôi còn bảo tôi mang theo nửa con gà luộc và gói xôi cơ. Chắc mẹ sợ tôi chết đói chứ không nghĩ rằng tôi sẽ chết vì kiệt sức với cái ba-lô quá nặng.”

Cô ấy cười nhạt nhẽo, rồi bảo trong ba-lô có một quả bưởi và một hũ muối. “Có thể ăn giúp tôi được không? Tôi cũng sắp chết vì kiệt sức rồi.”

Bắt đầu từ một quả bưởi chua lè, hành trình hôm ấy của tôi đã có thêm một người đi cùng.

Cô ấy đi trước dẫn đường, vác một cái ba-lô rất to vậy mà lại có thể băng băng trong rừng, chỉ cần huých một cái là có thể nhảy vọt lên cả tảng đá. Tôi lóc cóc đi theo sau, thỉnh thoảng tựa vào gốc cây thở dốc. Cô ấy sẽ dừng lại đợi, hoặc đưa tay kéo tôi lên khỏi mấy tảng đá to. Thái độ có hơi không thân thiện lắm nhưng không khó để nhận ra cô ấy tốt bụng. Loanh quanh đâu đó khoảng hơn hai tiếng, tôi hỏi sắp tới chưa.

“Ba mươi phút nữa.”

Lần thứ ba của ba mươi phút.

“Hai lần trước tôi đã thật sự tin rằng ba mươi phút nữa sẽ tới đấy.”

Tôi nhăn nhó. Cô ấy nhìn tôi khinh bỉ rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó, lục lọi trong ba-lô được một gói kẹo mềm và ném về phía tôi.

“Ăn đi. Trông cậu như kiểu tuột đường và sắp chết đến nơi.”

Tôi bóc gói kẹo với đôi tay run rẩy, đưa mắt nhìn chặng đường mình đã đi qua. Muốn bỏ cuộc cũng không thể. Phía dưới đa phần là đá tảng gập ghềnh, leo lên đã khó, leo xuống còn khó hơn. Tôi chỉ còn lựa chọn là cắn răng leo lên tới đỉnh và tìm cung đường dễ hơn để đi xuống, hoặc là ngồi ở đây tới mãn kiếp và hoá thành tiên nữ rừng xanh. Nghĩ tới đó tôi tự thấy buồn cười.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã chọn từ bỏ, không biết bao nhiêu lần tôi chọn cách trốn tránh và rời đi, để lại một đống đổ nát bừa bộn và mặc kệ hậu quả sau đó sẽ thế nào. Ấy vậy mà giờ trên hành trình hành xác để tìm lại bản thân, tôi lại không thể làm việc mình giỏi nhất.

*

“Đủ rồi Di. Chẳng có gì hay ho khi cậu chỉ biết chạy trốn và rũ bỏ mọi trách nhiệm cả.” Tôi nhớ Q từng nói như thế, khi một lần nữa tôi thất hứa với chính mình. “Cậu sẽ làm được gì khi lời hứa với bản thân cậu cũng không giữ nổi?”

Tôi khi ấy không trả lời, cũng chẳng buồn bận tâm. Tôi đã từng sống đáng ghét như thế, và đến bây giờ vẫn luôn đáng ghét như thế. Tôi từng hỏi Q có từng chán ghét mình chưa, hay có lí do gì để cậu ấy chọn kiên nhẫn ở lại thay vì vứt bỏ tôi đi và thôi không bận lòng nữa.

“Vì tớ bận lòng, nên tớ không vứt bỏ cậu được.”

“Trông tớ rất tội nghiệp à?”

“Đừng nói như thế, Di.”

Q trả lời rất khẽ, và cậu ấy sẽ kéo tôi cùng làm bánh quy bơ. Từng bước từng bước như một thước phim tua chậm. Quần áo chúng tôi sẽ lấm lem bột mì, mùi bơ thơm. Mặc cho bên ngoài cửa sổ là mùa hạ hay mùa đông, bếp nhỏ luôn vang những bản nhạc êm êm thật ấm.

Q luôn có cách để giúp tôi tập trung vào một điều gì đó và tạm thời quên đi những tiếng ồn trong tai. Tôi yêu mọi khoảnh khắc trong căn bếp của cậu ấy, chờ đợi một điều gì đó thành hình. Giống như là đợi bốn mươi lăm phút để bột nghỉ và nở ra thật to, là khi đèn nồi cơm nhảy từ nút nấu sang nút ấm, là đợi thêm ba mươi giây để choco pie chảy ra trong lò. Tất cả những một chút ấy níu tôi (hoặc chúng tôi) ở lại thế giới này lâu thêm.

Nhưng rồi có một ngày Q không đợi nổi nữa. Cậu ấy đi.

Ngày tiễn cậu ấy ở sân bay, tôi cười cay đắng.

“Thấy chưa Q? Cậu cũng đâu giữ được lời hứa của mình. Cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát chọn cách trốn chạy. Chúng mình rốt cuộc có khác gì nhau?”

Q không trả lời tôi, cậu ấy ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi hả hê với những lời lẽ cay độc của mình, nhưng rồi Q bảo, tớ mong cậu sẽ tìm được chính mình trước khi tớ tìm thấy cậu.

“Chúng ta không thể cùng nhau chìm xuống đáy được.”

*

Tôi tức giận vò chai nước trong tay rồi giật mình khi nghe một giọng nói khô khan nhắc nhở.

“Nào. Bảo vệ rừng nhé. Cậu mà ném vỏ chai ra đất là tôi ném cậu xuống núi ngay lập tức đấy.”

Tôi ngước lên nhìn, suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của cô ấy.

“Lần đầu cậu leo núi à?”

Tôi ừ, ngay lập tức nhận được một cái đảo mắt chán nản.

“Lần đầu leo núi và không có người dẫn đường, lại chọn đi một cung khó nhằn. Cậu nghĩ gì trong đầu thế?”

Tôi không trả lời. Không còn sức.

Chúng tôi lên tới đỉnh sau hơn năm tiếng lang thang trong rừng. Cảm giác căm hận gã-trai-dịu-dàng đã cam tâm rời bỏ tôi trỗi dậy. Tôi tức giận, phẫn uất. Tất cả là vì cậu ta mà tôi lao đầu vào núi rừng, để rồi bây giờ chân tôi đau mà lòng cũng đau. Tôi ngồi trên đỉnh núi, dưới một tán cây rất to ăn bánh tét nhân đậu ngọt, uống nước bí đao, và rồi bật khóc.

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi hỏi có muốn cầu nguyện gì không, phía bên kia có miếu sơn thần linh lắm.

“Tôi nên cầu nguyện gì nhỉ?”

“Cầu cho tất cả những gã trai tồi sẽ đều tan nát con tim.”

Rồi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu kể về gã trai tồi của cô ấy. Hắn ta là một gã giỏi thao túng, thích dối lừa và luôn chơi đùa tình cảm của người khác. Tôi ngồi im nghe cô ấy kể và bắt đầu cảm thấy phẫn nộ, ghét bỏ về một kẻ mình không quen, và dấy lên thương cảm với một người tôi chỉ quen hơn năm tiếng.

“Nhưng cậu biết không. Thật ra tôi mới chính là kẻ tồi trong cuộc đời mình.”

“Hở?”

“Rất nhiều lần tôi biết hắn ta sai, rất nhiều lần tôi biết mình bị lừa dối, nhưng hết lần này đến lần khác tôi tự đánh lừa chính mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Chính tôi là người đã cho phép hắn ta tổn thương mình.”

Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau. Cứ ngồi im như thế cho đến khi những vì sao dần dần xuất hiện. Cô ấy lồm cồm bò dậy.

“Nào, chúng ta cần phải dựng lều và đốt lửa.”

Tôi bung lều ra và cô ấy đi vòng quanh tìm củi. Khoảnh khắc lục tung chiếc ba-lô để tìm bật lửa, tôi nhìn cô ấy và như chợt nhận ra điều khác lạ.

“Cậu không mang theo lều, không mang bật lửa, đến đồ ăn cũng chỉ có một quả bưởi chua loét. Cậu tính sinh tồn kiểu gì vậy?”

Cô ấy nhún vai và cầm bật lửa đi mất.

Truyện ngắn "Nơi lưng chừng bầu trời" của tác giả Sứa được đăng trong ấn phẩm Hoa Học Trò 1455. Báo Hoa Học Trò phát hành vào các ngày 1 và 15 hằng tháng tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Bạn có thể đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử TikTokShop, Shopee, Fahasa.com… Để gửi bài cộng tác cho mục Truyện ngắn Hoa Học Trò, bạn hãy email tác phẩm của mình về hòm thư: truyennganh2t@gmail.com nhé!